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Home // Economia // Carburanti, via libera al decreto, Meloni: taglio di 25 centesimi al litro per 20 giorni

TAGLIO CARBURANTI Carburanti, via libera al decreto, Meloni: taglio di 25 centesimi al litro per 20 giorni

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per contrastare il caro carburanti

Carburanti, via libera al decreto, Meloni taglio di 25 centesimi al litro per 20 giorni

Carburanti, via libera al decreto, Meloni taglio di 25 centesimi al litro per 20 giorni -

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Economia // Prima pagina //

Roma, 18 marzo 2026 – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per contrastare il caro carburanti, aggravato dalle tensioni internazionali legate alla crisi in Iran. Il provvedimento introduce tre misure principali, illustrate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La più immediata riguarda un taglio di 25 centesimi al litro su benzina e diesel, che entrerà in vigore da subito e avrà una durata limitata di 20 giorni, in attesa di valutare l’evoluzione dello scenario geopolitico in Medio Oriente.

Il decreto prevede inoltre un credito d’imposta del 20% per le spese di carburante sostenute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, destinato agli autotrasportatori, per un totale di 10 milioni di euro. La stessa misura viene estesa anche al settore ittico. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sottolineato come il provvedimento rappresenti «un sostegno concreto alle marinerie italiane», permettendo ai pescatori di contenere i costi operativi e ai consumatori di evitare ulteriori rincari sui prodotti ittici.

Tra i punti qualificanti del decreto anche una norma anti-speculazione. Il Governo rafforza il ruolo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il cosiddetto “Mister Prezzi”, che avrà il compito di monitorare eventuali aumenti anomali lungo la filiera. In presenza di rincari sospetti, i dati saranno trasmessi alla Guardia di Finanza per i controlli. Gli esiti potranno poi essere inviati all’Antitrust per eventuali sanzioni o, nei casi più gravi, all’autorità giudiziaria.

La misura non modifica il quadro normativo esistente, ma punta a intensificare i controlli e a rafforzare l’azione di contrasto a possibili pratiche speculative.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha dichiarato che il taglio delle accise «si tradurrà già nelle prossime ore in una riduzione dei prezzi alla pompa», dopo un confronto con i rappresentanti delle compagnie petrolifere. Critica invece la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che definisce il provvedimento «un decreto elettorale», sottolineando la durata limitata dell’intervento e legandone l’efficacia all’evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Lo riporta IlSole24ore.

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