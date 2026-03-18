BARI – La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la misura cautelare nei confronti dell’ex sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, stabilendo l’assenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alle accuse mosse nei suoi confronti nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità negli appalti pubblici.

Accogliendo integralmente il ricorso della difesa, la Suprema Corte ha cancellato sia l’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal gip di Trani nel giugno 2025, sia il successivo provvedimento del Tribunale del Riesame che aveva sostituito la misura con l’interdizione dai pubblici uffici per un anno.

Nelle nove pagine di motivazioni, i giudici della sesta sezione penale, presieduta da Giorgio Fidelbo, evidenziano la mancanza dei presupposti cautelari per cinque contestazioni di reato: tre episodi di falso e due di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

In sostanza, secondo la Cassazione, Minervini non avrebbe dovuto essere arrestato. La Corte ha inoltre fornito un’interpretazione delle vicende diametralmente opposta a quella sostenuta dall’accusa, riconoscendo la correttezza del comportamento dell’allora primo cittadino.

L’inchiesta della Procura di Trani riguardava presunti appalti irregolari, che secondo l’accusa sarebbero stati assegnati in cambio della promessa di voti. Al centro delle indagini tre opere: la realizzazione dell’area mercatale, il nuovo porto commerciale e lo sportello per l’occupazione “Porta Futuro”.

Minervini, al secondo mandato, era stato rieletto nel 2022 alla guida di una coalizione civica sostenuta da esponenti sia del centrodestra che del centrosinistra. Dallo scorso ottobre il Comune di Molfetta è commissariato. Le prossime elezioni amministrative sono previste per il mese di maggio.

Lo riporta l’Ansa.