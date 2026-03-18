Il Cerignola corre a ritmi da podio nel girone, come confermano numeri e prestazioni sul campo. Nonostante un avvio stagionale incerto, la squadra di Maiuri ha accumulato 38 punti nelle ultime 20 partite, uno in meno del Catania in una classifica parziale guidata dalla capolista Benevento a 53 punti.

La squadra ha continuato a segnare con costanza anche dopo l’addio invernale del tandem offensivo Emmausso-Cuppone: 11 gol nelle ultime cinque partite testimoniano l’efficacia dell’attacco. Fondamentale l’asse D’Orazio-Gambale, con 16 reti complessive, e il contributo ritrovato di Zak Ruggiero, autore di due gol nelle ultime due partite casalinghe contro Trapani e Sorrento. Lo stesso Ruggiero ha evidenziato, durante Stadio Aperto, i margini di miglioramento verso la conclusione della stagione, sottolineando il peso specifico di Gambale, a segno ogni 174 minuti.

La storia di Ruggiero racconta un ritorno importante a Cerignola, dopo l’esperienza a Trapani. Dallo scorso marzo ha riconquistato il posto tra i titolari, come non accadeva dalla prima giornata, e ora punta a confermare il proprio ruolo chiave.

Il calendario propone prossimi appuntamenti cruciali: domenica al Monterisi arriva il Giugliano, mentre la settimana successiva sarà scontro diretto a Crotone, con un avversario che precede i gialloblù di tre punti in sesta posizione. La squadra punta a consolidare la propria posizione tra le prime della classifica, seguendo la ricetta del collettivo e dei gol di qualità.

Lo riporta telesveva.it.