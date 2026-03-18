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COMO CHAMPIONS Como verso la Champions: tra sogno e ostacoli Uefa

Tra le criticità principali ci sono lo stadio non adeguato agli standard europei, i conti societari sotto il tetto del fair play finanziario

Como verso la Champions: tra sogno e ostacoli Uefa

Como - Fonte Immagine: goal.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Focus // Sport //

Se il campionato terminasse oggi, il Como sarebbe qualificato per la Champions League, un risultato storico per il club lariano. Tuttavia, il sogno europeo potrebbe trasformarsi in una sfida complessa, a causa di diversi vincoli imposti dalla Uefa.

Tra le criticità principali ci sono lo stadio non adeguato agli standard europei, i conti societari sotto il tetto del fair play finanziario (circa 75 milioni di euro di deficit) e la composizione della rosa. Per partecipare alle competizioni Uefa, servono almeno 8 giocatori tra i 25 della Lista A che abbiano disputato tre stagioni complete in Serie A tra i 15 e i 21 anni, di cui almeno quattro provenienti dal settore giovanile. Ad oggi, i calciatori del Como che soddisfano questi requisiti sono solo due: il portiere Mauro Vigorito (35 anni) e il difensore Edoardo Goldaniga (32 anni).

Inoltre, Goldaniga è l’unico italiano utilizzato da Fabregas in questa stagione, anche se per un solo minuto a Firenze. In assenza di ulteriori adeguamenti, il numero massimo di giocatori della Lista A verrebbe automaticamente ridotto.

Il presidente Mirwan Suwarso rassicura i tifosi, affermando che ogni problema sarà affrontato, incluso il possibile ricorso a deroghe Uefa, per permettere al Como di affrontare l’Europa nonostante la rapida e inaspettata ascesa nel calcio continentale.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.

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