Como verso la Champions: tra sogno e ostacoli Uefa

Se il campionato terminasse oggi, il Como sarebbe qualificato per la Champions League, un risultato storico per il club lariano. Tuttavia, il sogno europeo potrebbe trasformarsi in una sfida complessa, a causa di diversi vincoli imposti dalla Uefa.

Tra le criticità principali ci sono lo stadio non adeguato agli standard europei, i conti societari sotto il tetto del fair play finanziario (circa 75 milioni di euro di deficit) e la composizione della rosa. Per partecipare alle competizioni Uefa, servono almeno 8 giocatori tra i 25 della Lista A che abbiano disputato tre stagioni complete in Serie A tra i 15 e i 21 anni, di cui almeno quattro provenienti dal settore giovanile. Ad oggi, i calciatori del Como che soddisfano questi requisiti sono solo due: il portiere Mauro Vigorito (35 anni) e il difensore Edoardo Goldaniga (32 anni).

Inoltre, Goldaniga è l’unico italiano utilizzato da Fabregas in questa stagione, anche se per un solo minuto a Firenze. In assenza di ulteriori adeguamenti, il numero massimo di giocatori della Lista A verrebbe automaticamente ridotto.

Il presidente Mirwan Suwarso rassicura i tifosi, affermando che ogni problema sarà affrontato, incluso il possibile ricorso a deroghe Uefa, per permettere al Como di affrontare l’Europa nonostante la rapida e inaspettata ascesa nel calcio continentale.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.