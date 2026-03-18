Dalla Puglia alla Cina: studenti del Galileo-Moro protagonisti di uno scambio internazionale

Per il secondo anno consecutivo, dopo l’esperienza del 2025, il Liceo Galileo-Moro riparte quest’anno alla volta della Cina con un programma intenso di attività e visite per 50 ragazzi. Partenza il 16 marzo per Pechino, dove attualmente il gruppo si trova, per proseguire poi verso la città di Qingdao, dove avverrà il gemellaggio fra i nostri studenti e la Qingdao University Affiliated Middle School.

Fra la Grande Muraglia, la Città Proibita, cerimonie di benvenuto, attività e visite, l’itinerario toccherà Pechino, Qingdao e Shanghai, con l’antica città di Zhujiajiao e le rive del fiume Pujiang.

Il gruppo, capeggiato dai docenti prof. Mangano e prof. Di Maggio, vivrà dieci giorni indimenticabili: uno scambio culturale ad alto valore educativo e simbolico, a dimostrazione che la scuola di oggi, se vissuta con il cuore e con predisposizione alla condivisione e all’apertura verso il mondo, porta la mente a volare verso nuovi e interessanti orizzonti.

In bocca al lupo, ragazzi!

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