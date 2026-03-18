Orta Nova – Servizi straordinari di controllo ad “Alto Impatto”, disposti dalla Questura di Foggia nell’ambito delle attività interforze per il rafforzamento della sicurezza, sono in corso nel comune ortese.

A renderlo noto è l’Amministrazione Di Vito, in un post sulla pagina Facebook “Comune di Orta Nova”, pubblicato nelle ultime ore, con cui è stato anche reso noto che, nei giorni scorsi, il primo cittadino ha incontrato i commercianti vittime della recente rapina in via Papa Giovanni XXIII, esprimendo loro solidarietà e vicinanza.

“Segnale concreto della presenza dello Stato”, così nelle parole del post, “e dell’attenzione rivolta alla nostra comunità”, i controlli sarebbero anche conseguenza di un impegno da parte dell’Amministrazione Di Vito.

Così come precisato nel post, infatti: “Negli ultimi mesi il tema della sicurezza nella nostra città è stato portato con forza all’attenzione delle istituzioni competenti dall’Amministrazione Comunale, attraverso una formale richiesta di intervento e di convocazione degli organismi preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica, inoltrata già nel mese di ottobre 2025”.

Richiesta, questa, a seguito della quale avrebbero avuto luogo incontri, interlocuzioni e momenti di confronto tra tutte le istituzioni coinvolte, fa sapere l’Amministrazione comunale nel suo post, per poi giungere a un coordinamento istituzionale sempre più strutturato e alla pianificazione e attuazione di numerosi servizi straordinari di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, coordinati dalla Questura di Foggia.

In particolare, secondo quanto l’Amministrazione Di Vito riferisce ancora nel post, a partire dalla fine di gennaio e per tutto il mese di febbraio e marzo, “si sono svolte diverse operazioni straordinarie con il coinvolgimento congiunto di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale”.

Obiettivo perseguito: prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, rafforzare il controllo del territorio, garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

E “questi servizi”, è stata pertanto la precisazione fatta nel post, “continueranno anche nei prossimi mesi, fin quando sarà necessario”.

Emersa, nelle parole del messaggio su Facebook, anche una riflessione sull’ultimo tentativo di rapina avvenuto nei giorni scorsi, sabato 14 marzo, in via Papa Giovanni XXIII. Un episodio nel quale la prontezza dei carabinieri e la collaborazione di alcuni cittadini hanno consentito di arrestare, durante l’evento criminoso, i responsabili, che poi si è scoperto essere ragazzi molto giovani.

Proprio quest’ultimo dato, questa la riflessione, “richiama tutti alla necessità di continuare a lavorare anche sul tema della prevenzione e dei modelli educativi, affinché episodi simili non si ripetano”.