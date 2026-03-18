Edizione n° 6009

BALLON D'ESSAI

PAPA' DOLORE // Codici: per migliaia di padri la Festa del Papà è un giorno di dolore
18 Marzo 2026 - ore  11:39

CALEMBOUR

METODO HAMER // Muore a 14 anni per osteosarcoma. La madre usò il metodo Hamer: “Non lo curerei più così”
18 Marzo 2026 - ore  11:40

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // 5 Reali Siti // Dopo le rapine, stretta sulla sicurezza: controlli “Alto Impatto” a Orta Nova

RAPINE ORTANOVA Dopo le rapine, stretta sulla sicurezza: controlli “Alto Impatto” a Orta Nova

Emersa, nelle parole del messaggio su Facebook, anche una riflessione sull’ultimo tentativo di rapina

DI VITO - ST

DI VITO - ST

AUTORE:
Daniela Iannuzzi
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
5 Reali Siti // Cerignola //

Orta Nova – Servizi straordinari di controllo ad “Alto Impatto”, disposti dalla Questura di Foggia nell’ambito delle attività interforze per il rafforzamento della sicurezza, sono in corso nel comune ortese.

A renderlo noto è l’Amministrazione Di Vito, in un post sulla pagina Facebook “Comune di Orta Nova”, pubblicato nelle ultime ore, con cui è stato anche reso noto che, nei giorni scorsi, il primo cittadino ha incontrato i commercianti vittime della recente rapina in via Papa Giovanni XXIII, esprimendo loro solidarietà e vicinanza.

Segnale concreto della presenza dello Stato”, così nelle parole del post, “e dell’attenzione rivolta alla nostra comunità”, i controlli sarebbero anche conseguenza di un impegno da parte dell’Amministrazione Di Vito.

Così come precisato nel post, infatti: “Negli ultimi mesi il tema della sicurezza nella nostra città è stato portato con forza all’attenzione delle istituzioni competenti dall’Amministrazione Comunale, attraverso una formale richiesta di intervento e di convocazione degli organismi preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica, inoltrata già nel mese di ottobre 2025”.

Richiesta, questa, a seguito della quale avrebbero avuto luogo incontri, interlocuzioni e momenti di confronto tra tutte le istituzioni coinvolte, fa sapere l’Amministrazione comunale nel suo post, per poi giungere a un coordinamento istituzionale sempre più strutturato e alla pianificazione e attuazione di numerosi servizi straordinari di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, coordinati dalla Questura di Foggia.

In particolare, secondo quanto l’Amministrazione Di Vito riferisce ancora nel post, a partire dalla fine di gennaio e per tutto il mese di febbraio e marzo, “si sono svolte diverse operazioni straordinarie con il coinvolgimento congiunto di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale”.

Obiettivo perseguito: prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, rafforzare il controllo del territorio, garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

E “questi servizi”, è stata pertanto la precisazione fatta nel post, “continueranno anche nei prossimi mesi, fin quando sarà necessario”.

Emersa, nelle parole del messaggio su Facebook, anche una riflessione sull’ultimo tentativo di rapina avvenuto nei giorni scorsi, sabato 14 marzo, in via Papa Giovanni XXIII. Un episodio nel quale la prontezza dei carabinieri e la collaborazione di alcuni cittadini hanno consentito di arrestare, durante l’evento criminoso, i responsabili, che poi si è scoperto essere ragazzi molto giovani.

Proprio quest’ultimo dato, questa la riflessione, “richiama tutti alla necessità di continuare a lavorare anche sul tema della prevenzione e dei modelli educativi, affinché episodi simili non si ripetano”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO