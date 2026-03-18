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FOGGIA VIOLENZA Foggia, al via “InDIFESA”: prima conferenza-spettacolo contro la violenza di genere

L’ASL Foggia lancia “InDIFESA”, la prima conferenza-spettacolo dedicata al contrastare la violenza di genere, in programma il 19 marzo 2026

Foggia, al via “InDIFESA”: prima conferenza-spettacolo contro la violenza di genere

Violenza di genere - Fonte Immagine: psicologiacontemporanea.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

L’ASL Foggia lancia “InDIFESA”, la prima conferenza-spettacolo dedicata al contrastare la violenza di genere, in programma il 19 marzo 2026 nella sala conferenze dell’Ordine dei Medici di Foggia. L’iniziativa, articolata in tre tappe tra marzo e aprile sul territorio provinciale, è rivolta ai dipendenti dell’azienda sanitaria con l’obiettivo di rafforzare formazione, sensibilizzazione e consapevolezza su un tema di grande rilevanza sociale e sanitaria.

Un percorso innovativo
“InDIFESA” integra momenti formativi, informativi e artistici, combinando contributi di esperti, testimonianze dirette e rappresentazioni sceniche. L’iniziativa punta a promuovere una cultura del rispetto, della prevenzione e della tutela dei diritti delle donne, offrendo un’occasione di riflessione partecipata.

Programma della prima tappa – 19 marzo 2026

  • Ore 8.30 – Saluti istituzionali: Antonio Nigri (Commissario Straordinario ASL Foggia), Assunta Di Matteo (Consigliera di Parità Provincia di Foggia), Mariella Romano (Presidente CUG ASL Foggia)
  • Ore 8.45 – Presentazione dell’evento: Teresa Prisco (referente Tavolo Tecnico Salute e Medicina di Genere ASL Foggia), Anna Michelina D’Angelo (psicologa e consulente ASL Foggia)
  • Ore 9.00 – Linee guida nazionali sul soccorso alle donne vittime di violenza: Carmela Fiore (Direttore Dipartimento Funzioni Ospedaliere)
  • Ore 9.45 – Implicazioni fisiche e psichiche della violenza sulle donne: Antonio Lacerenza (Direttore Dipartimento Materno-Infantile), Silvana Marchese (Dirigente Psicologa Consultorio 1 Foggia)
  • Ore 10.30 – Risvolti socio-sanitari in ambito familiare: Carla Villani (Assistente Sociale Coordinatrice Distretti Socio-Sanitari)
  • Ore 11.30 – Implicazioni sociali ed economiche della violenza: Daniela Eronia (Giornalista)
  • Ore 12.15 – Rappresentazione teatrale “InDIFESA”: Danilo Audiello, Stuporista
  • Ore 14.00 – Test finale e chiusura lavori

Secondo Teresa Prisco, referente Tavolo Tecnico Medicina di Genere ASL Foggia, “la violenza di genere richiede risposte strutturate, competenze specifiche e un approccio multidisciplinare. La formazione continua del personale sanitario e amministrativo è fondamentale per offrire interventi appropriati e rispettosi della dignità delle vittime”.

Anna Michelina D’Angelo sottolinea come percorsi formativi mirati forniscano agli operatori strumenti concreti per gestire situazioni complesse, migliorare la qualità dell’assistenza e rafforzare la rete territoriale di supporto. Iniziative come “InDIFESA” rappresentano un passo importante per costruire una rete di protezione efficace e consapevole sul territorio.

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