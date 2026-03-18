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FOGGIA CAGIANO Foggia, bilancio comunale. Cagiano: “Investire su giovani, lavoro e coesione”

Il consigliere Mario Cagiano ha posto l’accento sul valore politico delle scelte economiche, indicando come priorità giovani, politiche sociali, lavoro e trasporto pubblico

Foggia, bilancio comunale. Cagiano: “Investire su giovani, lavoro e coesione"

Mario Cagiano - Immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Foggia // Politica //

Nel corso della seduta del Consiglio comunale di Foggia dedicata all’approvazione del bilancio, il consigliere Mario Cagiano ha posto l’accento sul valore politico delle scelte economiche, indicando come priorità giovani, politiche sociali, lavoro e trasporto pubblico.

Nel suo intervento, il vicesegretario del Partito Democratico ha richiamato la necessità di rendere la città più attrattiva dal punto di vista universitario. “Foggia è una città con l’università, ma non ancora universitaria”, ha sottolineato, evidenziando come nuove opportunità possano trattenere i giovani sul territorio. Tra le proposte, la valorizzazione dell’ex sede delle Politiche Sociali, nei pressi del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, da trasformare in centro servizi per studenti.

Ampio spazio è stato dedicato anche al sostegno alle famiglie. Il bilancio, ha ricordato Cagiano, prevede maggiori risorse per la genitorialità, con particolare attenzione ai nuclei più fragili, come i genitori soli. Una misura che nasce anche dal lavoro della Consulta per le Pari Opportunità e che punta a contrastare nuove forme di povertà sociale e prevenire il disagio giovanile.

Proprio sul fronte del disagio, il consigliere ha sollecitato la riattivazione del centro diurno per minori di via Frascolla, struttura già affidata ma ancora inattiva, ritenuta fondamentale come presidio educativo e sociale per la città.

Guardando allo sviluppo economico, Cagiano ha ribadito il ruolo centrale del commercio, settore storico per l’occupazione locale ma oggi in difficoltà anche a causa della crescita dell’e-commerce. “La riqualificazione del centro urbano non è solo un intervento infrastrutturale, ma un investimento sull’economia e sul lavoro”, ha dichiarato.

Particolare attenzione è stata riservata anche al trasporto pubblico e al futuro di ATAF. Il consigliere ha definito l’affidamento in house del servizio, realizzato in collaborazione con la Regione Puglia, come un passaggio decisivo, capace di tutelare circa 200 lavoratori e garantire continuità al servizio. In questa fase, ha aggiunto, sarà necessario completare il percorso anche sul piano contrattuale, evitando che il peso delle scelte ricada sui dipendenti.

In chiusura, Cagiano ha confermato il sostegno alla sindaca Maria Aida Episcopo e alla maggioranza, ribadendo che il bilancio rappresenta una scelta strategica per il futuro della città. “Non è solo un atto contabile, ma la definizione del modello di comunità che vogliamo costruire”, ha affermato, sottolineando il ruolo della politica nel trasformare i problemi in responsabilità e le responsabilità in scelte concrete.

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