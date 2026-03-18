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FOGGIA SELVAGGINA Foggia, contributi ai centri di raccolta selvaggina: domande aperte per i gestori

Si tratta di un sostegno una tantum rivolto a enti, associazioni e operatori che gestiscono strutture autorizzate per il conferimento e la gestione dei capi abbattuti

Foggia, contributi ai centri di raccolta selvaggina: domande aperte per i gestori

Caccia - Fonte Immagine: ilmattinoquotidiano.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Economia // Manfredonia //

L’Ambito territoriale di caccia della Provincia di Foggia apre i termini per la concessione di contributi economici destinati ai centri di raccolta selvaggina presenti sul territorio.

Si tratta di un sostegno una tantum rivolto a enti, associazioni e operatori che gestiscono strutture autorizzate per il conferimento e la gestione dei capi abbattuti durante l’attività venatoria.

Per accedere al contributo è necessario presentare apposita domanda, corredata da documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti, tra cui l’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ASL e la disponibilità della struttura per l’intera durata prevista dal bando.

I gestori dovranno inoltre garantire una serie di obblighi operativi, tra cui l’apertura continuativa durante il periodo venatorio, il servizio di reperibilità giornaliera e l’accettazione dei capi conferiti da tutti gli aventi diritto.

Tra gli impegni richiesti anche la trasmissione del regolamento interno e il rispetto delle norme previste dalla convenzione, con particolare attenzione alla tracciabilità e alla corretta gestione delle attività.

Il contributo rappresenta un supporto concreto per il mantenimento e il funzionamento dei centri, che svolgono un ruolo fondamentale nella filiera venatoria e nel controllo sanitario della fauna selvatica.

La misura si inserisce nel quadro delle politiche di gestione sostenibile del territorio e delle attività legate alla caccia, con l’obiettivo di garantire standard elevati di sicurezza e tracciabilità.

A cura di Michele Solatia.

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