L’Ambito territoriale di caccia della Provincia di Foggia apre i termini per la concessione di contributi economici destinati ai centri di raccolta selvaggina presenti sul territorio.
Si tratta di un sostegno una tantum rivolto a enti, associazioni e operatori che gestiscono strutture autorizzate per il conferimento e la gestione dei capi abbattuti durante l’attività venatoria.
Per accedere al contributo è necessario presentare apposita domanda, corredata da documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti, tra cui l’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ASL e la disponibilità della struttura per l’intera durata prevista dal bando.
I gestori dovranno inoltre garantire una serie di obblighi operativi, tra cui l’apertura continuativa durante il periodo venatorio, il servizio di reperibilità giornaliera e l’accettazione dei capi conferiti da tutti gli aventi diritto.
Tra gli impegni richiesti anche la trasmissione del regolamento interno e il rispetto delle norme previste dalla convenzione, con particolare attenzione alla tracciabilità e alla corretta gestione delle attività.
Il contributo rappresenta un supporto concreto per il mantenimento e il funzionamento dei centri, che svolgono un ruolo fondamentale nella filiera venatoria e nel controllo sanitario della fauna selvatica.
La misura si inserisce nel quadro delle politiche di gestione sostenibile del territorio e delle attività legate alla caccia, con l’obiettivo di garantire standard elevati di sicurezza e tracciabilità.
A cura di Michele Solatia.