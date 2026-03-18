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QUARTIERE FERROVIA Foggia, Difendiamo il Quartiere Ferrovia: “80 attività ‘fotocopia’ mettono a rischio il commercio locale”

Si assiste a una crescente concentrazione di attività simili, tra macellerie halal, market etnici, money transfer e negozi di telefonia

Foggia, Difendiamo il Quartiere Ferrovia: "80 attività 'fotocopia' mettono a rischio il commercio locale"

Quartiere ferrovia Foggia - fonte: Difendiamo il quartiere ferrovia Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Nel Quartiere Ferrovia di Foggia si assiste a una crescente concentrazione di attività simili, tra macellerie halal, market etnici, money transfer e negozi di telefonia, che si sta estendendo anche verso la parte ovest della zona. I residenti denunciano che non si tratta della nazionalità degli imprenditori, ma della mancanza di una programmazione urbana e commerciale, con evidenti effetti sul decoro, la sicurezza e la qualità della vita.

Secondo il comitato Difendiamo il Quartiere Ferrovia, dieci anni fa si contavano poco più di 40 attività “fotocopia”, nel 2024 erano 72, mentre a marzo 2026 si arriva a circa 80, a fronte di meno di 30 negozi gestiti da cittadini locali. L’omogeneità delle attività e la presenza di bivacchi, rifiuti e mercatini abusivi hanno creato un ambiente poco accogliente, con marciapiedi invasi e degrado diffuso.

I residenti richiamano la normativa nazionale e regionale: il D.Lgs. 114/1998 assegna a Regioni e Comuni strumenti di pianificazione della rete distributiva, mentre la L.R. 24/2015 (Codice del commercio) prevede che i Comuni individuino zone da valorizzare o incentivare. I controlli su igiene, sicurezza, HACCP e norme antincendio devono essere applicati uniformemente a tutte le attività, comprese quelle alimentari e di origine animale, per tutelare cittadini e lavoratori.

Un altro problema segnalato riguarda ex negozi trasformati in abitazioni o dormitori improvvisati, in violazione del D.P.R. 380/2001, con rischi per impianti, carichi, vie di fuga e sicurezza complessiva. I residenti chiedono verifiche approfondite su autorizzazioni, SCIA e insegne, affinché tutte le attività rispettino le stesse regole previste dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il comitato sottolinea che il Quartiere Ferrovia, biglietto da visita della città, rischia di perdere identità, valore immobiliare e sicurezza a causa della proliferazione di attività tutte uguali, senza una visione complessiva. Servirebbe un vero piano del commercio, capace di integrare investimenti nuovi con tutela del tessuto storico e della qualità urbana, evitando ghettizzazione commerciale e degrado diffuso.

Secondo i residenti, l’integrazione vera passa da investimenti che rispettino le regole e contribuiscano a una visione organica del quartiere, a beneficio della comunità e della vivibilità del centro cittadino.

Lo riporta foggiatoday.it.

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