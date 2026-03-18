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FOGGIA CRISI Foggia in caduta libera: dieci sconfitte consecutive segnano una crisi storica

Il Foggia vive una crisi senza precedenti, con dieci sconfitte consecutive che rappresentano un record negativo nella storia recente del club

Foggia in caduta libera: dieci sconfitte consecutive segnano una crisi storica

Benevento-Foggia 1-0 - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Cronaca // Focus //

Il Foggia vive una crisi senza precedenti, con dieci sconfitte consecutive che rappresentano un record negativo nella storia recente del club. Mai, nemmeno nei momenti più difficili del passato, la squadra rossonera aveva collezionato una striscia così lunga di ko consecutivi. Questo crollo ha gravemente compromesso la corsa salvezza, trasformando ogni partita in un esame sempre più difficile dal punto di vista mentale.

Non è solo il numero delle sconfitte a preoccupare, ma anche la loro natura. Spesso la squadra è rimasta in partita, ma ha ceduto negli episodi decisivi a causa di errori individuali, cali di concentrazione e fragilità difensiva costante. Il copione si è ripetuto settimana dopo settimana, alimentando un circolo vizioso che ha messo sotto pressione giocatori e staff, in una piazza come Foggia, abituata a risultati e ambizioni ben diverse.

Questa serie negativa non è solo una statistica: è il simbolo di una stagione complicata che richiede un’inversione immediata, sia nei risultati che nell’atteggiamento. Per il Foggia non c’è più margine di errore: servono solidità, determinazione e segnali concreti per evitare che la crisi diventi irreversibile.

Lo riporta tuttoc.com.

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