(fonte: fuoriporta). Il settore giovanile della Juventus continua a sfornare talenti, ma la storia di Franco Giambavicchio ha un sapore speciale, un’alchimia tra il rigore dei bianconeri e il calore delle radici pugliesi. Il giovane centrocampista, classe 2009, ha ufficialmente siglato il suo primo contratto da professionista, legandosi ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2028.

La firma è avvenuta alla presenza di due pilastri della dirigenza juventina: il Direttore Sportivo Sbravati e il Direttore Generale del settore giovanile, Gianluca Pessotto , forte difensore degli anni d’oro (1995-2005). Un attestato di stima che certifica quanto la “Vecchia Signora” creda nelle doti tecniche e umane di questo diciassettenne.

Un talento internazionale con l’anima vichese

Nato a Torino ma in possesso della doppia nazionalità, Giambavicchio è già un punto fermo della Nazionale giovanile peruviana. La sua crescita, iniziata a Vinovo nell’estate del 2022, è stata folgorante, tanto da attirare l’attenzione dei “grandi” della prima squadra e ricevere persino i complimenti di mister Luciano Spalletti.

Ma dietro il campione che sta nascendo c’è un legame indissolubile con la terra d’origine della sua famiglia: Vico del Gargano. Il primo a gioire di questo successo è infatti il nonno paterno e omonimo, Francesco Giambavicchio, figura centrale nella vita del calciatore. Emigrato a Torino per lavoro, il nonno non ha mai reciso il cordone ombelicale con il Gargano, trascorrendo gran parte dell’anno nella sua residenza a San Menaio.

Tra i campi di Vinovo e le onde di San Menaio

Il talento di Franco non è solo questione di piedi buoni, ma di valori tramandati. Nonno Francesco ha seguito ogni passo del nipote, dai primi calci nei pulcini fino alla firma del contratto professionisti, portando con sé l’orgoglio di una comunità intera. Lo stesso giovane calciatore ha ereditato l’amore per San Menaio e per le bellezze naturali di Vico, considerando la frazione marittima il suo “rifugio” dell’anima dove ricaricare le pile tra una stagione e l’altra.

“C’è anche un po’ di Vico nel presente e spero tanto anche nel futuro della Juve!” ha dichiarato con commozione il nonno, sottolineando come il successo di Franco sia la vittoria delle proprie origini.