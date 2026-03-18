(fonte: fuoriporta). Il settore giovanile della Juventus continua a sfornare talenti, ma la storia di Franco Giambavicchio ha un sapore speciale, un’alchimia tra il rigore dei bianconeri e il calore delle radici pugliesi. Il giovane centrocampista, classe 2009, ha ufficialmente siglato il suo primo contratto da professionista, legandosi ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2028.
Nato a Torino ma in possesso della doppia nazionalità, Giambavicchio è già un punto fermo della Nazionale giovanile peruviana. La sua crescita, iniziata a Vinovo nell’estate del 2022, è stata folgorante, tanto da attirare l’attenzione dei “grandi” della prima squadra e ricevere persino i complimenti di mister Luciano Spalletti.
Il talento di Franco non è solo questione di piedi buoni, ma di valori tramandati. Nonno Francesco ha seguito ogni passo del nipote, dai primi calci nei pulcini fino alla firma del contratto professionisti, portando con sé l’orgoglio di una comunità intera. Lo stesso giovane calciatore ha ereditato l’amore per San Menaio e per le bellezze naturali di Vico, considerando la frazione marittima il suo “rifugio” dell’anima dove ricaricare le pile tra una stagione e l’altra.
Il comunicato del club bianconero parla chiaro: Giambavicchio rappresenta una tappa fondamentale del progetto giovani. Il suo percorso è appena iniziato, ma le premesse per vederlo presto calcare palcoscenici ancora più prestigiosi ci sono tutte. Tra il bianconero della maglia e l’azzurro del mare del Gargano, il destino di Franco Giambavicchio sembra già scritto: un talento che corre veloce, ma che sa bene dove sono le sue radici. (fonte: fuoriporta).