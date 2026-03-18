La crisi che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran e la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz stanno generando un’ondata di rincari destinata a colpire non solo carburanti, ma l’intera economia globale. Il blocco di uno dei principali snodi del commercio mondiale rischia infatti di tradursi in un aumento generalizzato dei prezzi di beni e servizi, con effetti immediati su famiglie e imprese.

Il primo impatto riguarda petrolio e carburanti, con aumenti su benzina e gasolio che si riflettono sui costi di trasporto. Di conseguenza, tutte le merci movimentate via terra, mare e aria diventano più care, innescando un effetto a catena che colpisce in particolare i prodotti alimentari deperibili.

Tra i settori più esposti c’è quello agroalimentare. Carne, latticini, frutta e verdura risentono direttamente dell’aumento dei costi logistici. A questo si aggiunge il problema dei fertilizzanti: il Medio Oriente rappresenta uno dei principali fornitori mondiali di urea e circa il 35% della produzione globale transita proprio dallo Stretto di Hormuz. I rincari, quindi, colpiranno prima gli agricoltori e poi i consumatori, proprio mentre si avvicina la stagione delle semine.

Un altro elemento critico è la carenza di elio. Secondo dati dell’US Geological Survey, oltre un quarto della produzione mondiale proviene dal Qatar e passa attraverso Hormuz. La scarsità del gas ha già fatto lievitare i prezzi, ma le conseguenze più rilevanti riguardano l’industria tecnologica e sanitaria. L’elio è fondamentale per la produzione di semiconduttori e per il funzionamento delle risonanze magnetiche, con il rischio di aumenti per smartphone, computer ed esami medici entro il 2026.

In crescita anche i costi delle materie prime come l’alluminio, già influenzati dai dazi imposti durante la presidenza di Donald Trump. Poiché una quota significativa della produzione proviene dal Medio Oriente, ulteriori tensioni potrebbero spingere i prezzi ancora più in alto.

Il rincaro non si ferma qui. Il gas naturale ha già registrato forti aumenti in Europa e Asia, con effetti su scala globale. Di conseguenza, salgono anche i prezzi dei derivati del petrolio utilizzati per produrre plastica, resine, polimeri e prodotti chimici, elementi chiave per numerosi settori industriali, dagli imballaggi ai detergenti.

Anche il comparto farmaceutico rischia contraccolpi. Le difficoltà nelle rotte aeree verso l’Europa rallentano la distribuzione dei medicinali, facendo aumentare i costi, soprattutto per quelli che richiedono trasporti rapidi. Parallelamente, l’industria tecnologica potrebbe tornare a vivere le difficoltà produttive già viste durante la pandemia, con possibili ripercussioni su computer, auto e dispositivi elettronici e il rischio di un’inflazione a doppia cifra.

Intanto alcuni attori globali si stanno riorganizzando. Il colosso russo Gazprom ha sviluppato nuove infrastrutture per la produzione e il trasporto di elio via terra verso la Cina, riducendo la dipendenza dalle rotte marittime.

Sul fronte finanziario, le decisioni della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea sui tassi d’interesse saranno cruciali. Sebbene nel breve termine si preveda una fase di stabilità sotto la guida di Jerome Powell e Christine Lagarde, nel medio periodo si attendono nuovi aumenti con effetti diretti sui mutui.

Gli indici di riferimento sono già in crescita: l’Euribor è salito dello 0,15% e l’Eurirs dello 0,18%, con conseguenze concrete per le famiglie. Su un mutuo da 200 mila euro a 20 anni, l’aumento può tradursi in decine di euro in più al mese, incidendo soprattutto su chi ha già sottoscritto finanziamenti a tasso variabile e su chi si appresta ad accenderne di nuovi.

In sintesi, la crisi nello Stretto di Hormuz non riguarda solo l’energia, ma rischia di generare una spirale inflattiva globale che tocca cibo, tecnologia, sanità e credito, con effetti destinati a farsi sentire nei prossimi mesi.

Lo riporta open.online.