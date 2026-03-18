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INCIDENTI FOGGIA Incidenti stradali, Foggia avvia la gara per il ripristino della sicurezza: appalto triennale da 229mila euro

Il Comune di Foggia avvia la procedura per l’affidamento del servizio di ripristino della sicurezza stradale e delle matrici ambientali compromesse a seguito di incidenti

INCIDENTE FOGGIA - MANFREDONIA, ARCHIVIO 19.02.2026

INCIDENTE FOGGIA - MANFREDONIA, ARCHIVIO 19.02.2026

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia avvia la procedura per l’affidamento del servizio di ripristino della sicurezza stradale e delle matrici ambientali compromesse a seguito di incidenti.

Con una determinazione della Polizia Locale, l’ente ha approvato la decisione a contrarre e delegato alla Stazione unica appaltante della Provincia di Foggia l’espletamento della gara pubblica.

Il servizio, della durata di tre anni, prevede interventi di bonifica e ripristino delle condizioni di sicurezza sulle strade comunali dopo sinistri, comprese le operazioni di pulizia, rimozione di materiali inquinanti e ripristino delle superfici.

Il valore stimato della concessione è pari a circa 229mila euro, calcolato sulla base del volume d’affari degli anni precedenti e dell’aumento della sinistrosità registrato a livello nazionale.

La gara sarà bandita con procedura aperta e aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, con un peso determinante attribuito alla qualità tecnica delle proposte.

Tra i criteri di valutazione figurano la capacità di analisi dei luoghi, la metodologia di intervento, l’utilizzo di tecnologie innovative e la rapidità di esecuzione, oltre a eventuali migliorie offerte dagli operatori economici.

Particolare attenzione sarà dedicata anche agli aspetti ambientali e alla sicurezza, con l’introduzione di sistemi avanzati per la gestione dei rifiuti e la tracciabilità degli interventi.

L’affidamento non comporta costi diretti per il Comune, trattandosi di una concessione basata sul recupero dei costi attraverso i soggetti responsabili dei sinistri.

Contestualmente, sono stati previsti impegni di spesa per la gestione della gara, tra cui contributi alla SUA, compensi per la commissione giudicatrice e oneri ANAC.

A cura di Giovanna Tambo.

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