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Home // Economia // Iveco cede il settore difesa a Leonardo: nasce un polo europeo da 1,6 miliardi

LEONARDO IVECO Iveco cede il settore difesa a Leonardo: nasce un polo europeo da 1,6 miliardi

L’operazione, annunciata ufficialmente il 18 marzo 2026, ha un valore complessivo di circa 1,6 miliardi di euro

Grottaglie: i lavoratori 'Leonardo' chiedono lo stop alle forniture belliche a Israele

Grottaglie, Leonardo' - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Economia // Focus //

Iveco Group ha completato la cessione del proprio business Defence a Leonardo, dando vita a un nuovo polo europeo nel settore della difesa terrestre.

L’operazione, annunciata ufficialmente il 18 marzo 2026, ha un valore complessivo di circa 1,6 miliardi di euro, leggermente inferiore all’enterprise value iniziale stimato in 1,7 miliardi.

Il trasferimento riguarda in particolare i marchi IDV e Astra, che entreranno a far parte del gruppo Leonardo, leader europeo nei settori difesa e sicurezza.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, l’obiettivo è creare un campione industriale europeo con dimensioni e competenze adeguate per competere a livello globale.

Parte dei proventi della vendita sarà distribuita agli azionisti sotto forma di dividendo straordinario, stimato tra 5,7 e 5,8 euro per azione, con pagamento previsto intorno al 20 aprile.

Il CEO di Iveco Group, Olof Persson, ha definito l’operazione “un momento fondamentale”, sottolineando come il passaggio a Leonardo rappresenti un’opportunità di crescita per il comparto difesa.

La cessione si inserisce inoltre in un contesto più ampio, legato all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Tata Motors sul gruppo Iveco.

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