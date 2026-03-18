BARI – È stata respinta dal gip del Tribunale di Bari, Francesco Vittorio Rinaldi, la richiesta di messa alla prova presentata da Carmela Fiorella, moglie dell’ex assessore regionale pugliese Filippo Caracciolo (Pd), imputata nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta laurea falsa utilizzata per ottenere un incarico presso Aeroporti di Puglia.

Fiorella è accusata di aver partecipato e vinto un bando per la posizione di dirigente delle Risorse umane dichiarando un titolo di studio non corrispondente al vero. Il giudice ha ritenuto insufficiente il programma proposto, nonostante il parere favorevole della Procura, disponendo così il rinvio a giudizio. Il processo inizierà il prossimo 7 ottobre, con la possibilità per l’imputata di ripresentare l’istanza di messa alla prova.

Lo scorso settembre, dopo aver risarcito Aeroporti di Puglia con 35mila euro, Fiorella aveva chiesto di svolgere lavori socialmente utili presso la Caritas di Barletta.

La vicenda risale a poche settimane dopo la sua assunzione, quando il caso della presunta laurea falsa divenne di dominio pubblico. In seguito all’apertura dell’indagine, la 38enne rassegnò le dimissioni e, in una lettera aperta, ammise le proprie responsabilità, sostenendo che il marito fosse estraneo ai fatti.

Secondo l’accusa, Fiorella avrebbe dichiarato nel curriculum di possedere una laurea in Economia e management conseguita all’Università di Bari, requisito necessario per partecipare al bando, mentre in realtà era in possesso di una laurea in Scienze delle amministrazioni, ottenuta nel 2012, titolo non idoneo alla selezione.

Le contestazioni riguardano anche un master: l’imputata avrebbe indicato un titolo di secondo livello in “Organizzazione del personale” presso l’Università Bocconi, mentre in realtà avrebbe conseguito un master di primo livello.

Per la Procura, queste false attestazioni avrebbero consentito a Fiorella non solo di ottenere l’incarico in Aeroporti di Puglia, ma anche di entrare nel Consiglio di amministrazione dell’Acquedotto Pugliese, dove ha ricoperto il ruolo dal 2017 al 2021.

I reati contestati sono falso materiale e ideologico, truffa aggravata e falsa autocertificazione. Lo riporta l’Ansa Puglia.