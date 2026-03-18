Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla su tutta la regione per 24 ore. Qui Manfredonia e Gargano

La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta meteo valido dalle ore 20:00 del 18 marzo 2026 e per le successive 22 ore. Secondo quanto comunicato, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi generalmente deboli ma localmente moderati, soprattutto sul settore meridionale della regione.

L’allerta riguarda l’intero territorio pugliese, dal Gargano al Salento, con livello giallo per rischio idrogeologico e temporali. Possibili anche incrementi dei livelli dei corsi d’acqua, comunque contenuti all’interno degli alvei.

Nel dettaglio, tutte le aree di allerta regionali risultano interessate, comprese: Gargano e Isole Tremiti, Tavoliere, Puglia centrale adriatica, Salento, Subappennino Dauno

La fase operativa dichiarata è quella di “attenzione”, che comporta un monitoraggio costante della situazione da parte delle autorità competenti. La Protezione Civile invita cittadini e amministrazioni locali alla prudenza, soprattutto nelle zone più esposte a fenomeni temporaleschi e nei pressi di corsi d’acqua.