Manfredonia si conferma protagonista nelle graduatorie regionali sui finanziamenti per la rigenerazione ambientale. Due progetti del Comune hanno ottenuto oltre 2,2 milioni di euro per interventi tra Siponto, Ippocampo e le Lagune sipontine, finalizzati alla tutela degli ecosistemi, al miglioramento del paesaggio e alla resilienza ai cambiamenti climatici.

Il Comune ha conquistato il primo posto nel bando della Rete Ecologica Regionale, con interventi sulla foce del Candelaro, i prati allagati dell’Oasi Laguna del Re e la Laguna di Ippocampo. Inoltre, si è classificato sesto su 116 proposte nel bando per le infrastrutture verdi urbane e periurbane, con interventi in Pineta di Siponto, canale del polder, area archeologico-naturalistica di Siponto e Oasi Laguna del Re. L’ottavo posto nella graduatoria per la riqualificazione della fascia costiera potrebbe portare a ulteriori fondi in caso di scorrimento.

«Questo risultato premia un lavoro di programmazione attento e coerente», ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Mariarita Valentino. «Investire sulle nostre aree umide significa migliorare la qualità della vita e preparare la città alle sfide ambientali».

L’amministrazione ha ringraziato gli uffici comunali e i progettisti Antonello D’Ardes, Matteo Orsino e Vincenzo Rizzi per il lavoro svolto. Con questi finanziamenti, Manfredonia conferma il proprio ruolo di riferimento regionale nella tutela del patrimonio naturale e nello sviluppo sostenibile del territorio.