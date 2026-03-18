Manfredonia, al via MarketingFest: ecco il programma completo

Torna a Manfredonia il MarketingFest 2026, evento dedicato a marketing, comunicazione e innovazione, in programma il 19 e 20 marzo presso il Regiohotel Manfredi, con un’anteprima fissata per la sera del 18 marzo nella Biblioteca Comunale Palazzo dei Celestini. L’iniziativa punta a rafforzare competenze e opportunità sul territorio, favorendo networking e formazione per imprese e professionisti.

A curare i contenuti un comitato scientifico composto da Fabrizio Baldassarre, Alessandro Martemucci e Matteo De Angelis, con il coordinamento di Michele De Meo e il supporto della Fondazione Re Manfredi.

La giornata del 19 marzo si apre alle 9:00 con gli accrediti e prosegue con numerosi interventi. Cristiano Carriero inaugura i lavori con un focus sullo storytelling, seguito da Alessandro Martemucci con “Neverending Marketing”. Spazio poi all’innovazione con Pasquale Viscanti, mentre nel pomeriggio si parlerà di Gen Z con Martina Monterisi e di Human Augmented Marketing con Raffaele Crispino. Tra gli interventi di rilievo anche quello di Enrico Foglia.

Ampio spazio alla creator economy con Irene Jin, alla continuità generazionale con Luca Vercesi e all’AI readiness con Agostino Marengo. In programma anche un workshop promosso da Confcommercio sul progetto “Confcommercio Shop”, pensato per supportare le imprese locali nella vendita attraverso piattaforme come TikTok.

Il 20 marzo sarà dedicato ad approfondimenti su automazione e branding. Antonio Perfido parlerà di automation marketing, mentre Cesare Amatulli e Matteo De Angelis affronteranno il tema del branding. Seguiranno interventi su instant marketing con Lucrezia Maria De Cosmo e un workshop di neuromarketing a cura di Caterina Garofalo.

Nel pomeriggio spazio al neuromarketing con Francesco Gallucci, a case history aziendali come quella di Pescaria raccontata da Domingo Iudice, e all’intervento di Francesco Giorgino su marketing politico e istituzionale, occasione in cui riceverà il Premio Re Manfredi.

La chiusura sarà affidata al panel dedicato al turismo in Puglia, moderato da Rocky Malatesta, con la partecipazione di Graziamaria Starace, Raffaele Piemontese, Antonio Maria Vasile e Rocco De Franchi.

Ad anticipare l’evento, il 18 marzo alle 18:30, un incontro gratuito dedicato all’hospitality presso la Biblioteca Comunale, organizzato con il Comune di Manfredonia. Dopo i saluti istituzionali di Matteo Gentile e Francesco Schiavone, interverrà Danilo Beltrante per approfondire il ruolo del digitale nello sviluppo delle destinazioni turistiche.

È ancora possibile iscriversi gratuitamente sul sito ufficiale dell’evento e accedere agli ultimi posti disponibili per partecipare a MarketingFest 2026 e ai workshop in programma.