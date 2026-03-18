Mario Maratea di Gargano Sapori premiato per la Qualità a Palazzo Valentini

ROMA, 17 marzo 2026 – Tra i momenti più significativi dell’incontro culturale “Illuminare il cammino della collettività”, svoltosi martedì 17 marzo nella Sala Fregosi di Palazzo Valentini, spicca il Premio per la Qualità conferito a Mario Maratea, rappresentante di Gargano Sapori di Monte Sant’Angelo.

L’iniziativa, promossa dall’Academy of Art and Image e dall’associazione culturale La Migliore Italia, ha riunito nel cuore di Roma personalità del mondo della cultura, delle istituzioni, della scienza, dell’arte e dell’impegno civile, in una giornata dedicata ai valori della collettività, dell’identità e della responsabilità sociale.

In questo prestigioso contesto, il riconoscimento assegnato a Mario Maratea ha assunto un significato speciale, poiché premia non solo la qualità dei prodotti di Gargano Sapori, ma anche l’impegno costante nella valorizzazione del territorio, delle tradizioni enogastronomiche e dell’eccellenza italiana.

Gargano Sapori di Monte Sant’Angelo rappresenta infatti una realtà che custodisce e promuove il patrimonio autentico della terra garganica, trasformando il cibo in espressione viva di cultura, storia e identità. Il premio ricevuto da Mario Maratea sottolinea proprio questo: la qualità non è soltanto un traguardo produttivo, ma un valore profondo che unisce tradizione, passione e visione.

Nel corso della manifestazione, dopo l’avvio dei lavori alle ore 10 con l’esecuzione dell’Inno d’Italia, si sono alternati interventi di autorevoli relatori provenienti da ambiti diversi, in un dialogo ricco di contenuti tra arte, cultura, spiritualità e impegno civile. La giornata è poi proseguita con il cocktail delle 13.30 nella Sala delle Bandiere e con la ripresa dei lavori nel pomeriggio.

Proprio all’interno di questo scenario di alto profilo, il riconoscimento a Mario Maratea ha rappresentato uno dei passaggi più emblematici dell’evento: un omaggio concreto a chi, attraverso il lavoro quotidiano, contribuisce a diffondere il valore della qualità italiana e della cultura del buon cibo.

Il buon cibo, del resto, è molto più di un semplice gesto quotidiano: è memoria, appartenenza, tradizione condivisa. È un patrimonio immateriale che parla dei territori e delle comunità che li abitano. In questa prospettiva, l’esperienza di Gargano Sapori si inserisce pienamente nel solco della dieta mediterranea, intesa come modello culturale oltre che alimentare, fondato su convivialità, identità e benessere.

Il Premio per la Qualità a Mario Maratea diventa così anche un riconoscimento simbolico a tutto il lavoro di promozione delle eccellenze locali portato avanti da Gargano Sapori di Monte Sant’Angelo, ambasciatrice di sapori autentici e di una tradizione che continua a parlare al presente.

Una giornata intensa, dunque, già consegnata alla memoria come un momento di confronto e valorizzazione delle migliori energie del Paese, nella quale il nome di Mario Maratea è emerso con forza tra i protagonisti, grazie a un premio che celebra qualità, territorio e cultura.

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