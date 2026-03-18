Mattinata, Pasquale Arena scende in campo: “Cambiare rotta insieme”

MATTINATA – Un impegno definito “atto d’amore” verso la propria comunità. Con queste parole Pasquale Arena ufficializza la sua candidatura a sindaco di Mattinata, lanciando il progetto civico Obiettivo Mattinata e ponendo al centro del suo percorso ascolto, responsabilità e partecipazione.

“Ogni grande scelta nasce dal cuore”, scrive Arena nel messaggio che accompagna l’annuncio, sottolineando come la sua decisione sia maturata dopo mesi di confronto silenzioso con cittadini e territorio. Un percorso fatto di incontri, riflessioni e ascolto, che – spiega – rappresenta il punto di partenza di una visione amministrativa concreta.

Arena rivendica un approccio lontano dalle promesse astratte: “La vera concretezza non abita nelle parole, ma nei risultati”, afferma, indicando come priorità il miglioramento reale della qualità della vita della comunità mattinatese.

Nel suo intervento emerge con forza il tema della partecipazione. Il candidato sindaco parla di una squadra unita e inclusiva, pronta a “non lasciare indietro nessuno”, e ringrazia quanti hanno già scelto di sostenerlo: “La vostra fiducia è il vero motore di questo percorso”.

Al centro del progetto politico anche un metodo: ascoltare prima di agire. “Prima di parlare bisogna conoscere”, evidenzia Arena, spiegando di aver scelto di partire da una domanda semplice ma fondamentale: “Come stai?”. Un interrogativo che diventa simbolo di un’amministrazione più vicina ai bisogni quotidiani dei cittadini.

Con lo slogan “Cambiare rotta, insieme”, la candidatura di Pasquale Arena si propone dunque come alternativa basata su competenza, trasparenza e cura del territorio. Un messaggio che punta a coinvolgere l’intera comunità in un percorso condiviso, dove – come ribadisce lo stesso Arena – “Mattinata è ognuno di noi”.