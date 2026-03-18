Maxi blitz dei Nocs contro banda cerignolani assaltatori di portavalori: 12 fermati, un poliziotto ferito

Modena, 18 marzo 2026 – Dodici fermati, un poliziotto ferito, inseguimenti nei campi, spari ed elicotteri in azione: è il bilancio del maxi blitz condotto dai Nocs contro una banda specializzata negli assalti ai portavalori. Il gruppo, secondo le prime informazioni, era pronto a entrare in azione nella notte sull’autostrada A1.

Momenti di forte tensione nel pomeriggio a Vignola, nel Modenese, dove si è svolta la vasta operazione di polizia. I residenti hanno riferito di aver udito chiaramente colpi d’arma da fuoco, mentre le forze dell’ordine erano impegnate a bloccare i componenti della banda, ritenuta originaria di Cerignola.

L’operazione è scattata poco dopo le 17.30 nella zona industriale di Vignola ed è proseguita fino al calare della sera, tra inseguimenti nelle campagne circostanti e l’impiego di un elicottero.

Secondo quanto emerso, il gruppo criminale si trovava da alcuni giorni nel Modenese e aveva scelto come base operativa l’area artigianale compresa tra via dell’Agricoltura e via Trinità, a ridosso dell’autostrada. Da lì sarebbe dovuto partire l’assalto a un portavalori.

Il colpo è stato sventato grazie all’intervento delle forze speciali della polizia. Lo riporta ilrestodelcarlino.