C’è tempo fino al 7 aprile per partecipare al maxi concorso dei Carabinieri 2026, che mette a disposizione 3.081 posti per il 146° corso allievi in ferma quadriennale. Una delle selezioni più importanti dell’anno nel comparto sicurezza, che offre opportunità sia ai militari sia ai cittadini civili.

Il bando prevede infatti una suddivisione dei posti: la quota più consistente è riservata ai volontari in ferma prefissata, sia in servizio sia in congedo, mentre una parte è destinata ai civili senza esperienza militare. Previsti inoltre posti specifici per candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo per la provincia di Bolzano.

La domanda va presentata esclusivamente online attraverso il sito ufficiale dell’Arma. Una procedura digitale che, oltre alla candidatura, consente di accedere anche agli strumenti di preparazione, a partire dal simulatore ufficiale.

Requisiti: età, studio e condotta

Per partecipare è fondamentale verificare con attenzione i requisiti. L’età varia in base alla categoria: i volontari (in servizio o congedo con almeno 12 mesi) possono partecipare fino ai 25 anni compiuti, mentre per i civili il limite è fissato tra i 17 anni (con consenso dei genitori) e i 24 anni non compiuti.

Diversi anche i requisiti di studio. Per i militari arruolati entro il 31 dicembre 2020 è sufficiente la licenza media, mentre per i civili e per i volontari più recenti è richiesto il diploma di scuola superiore, conseguibile anche entro l’anno scolastico 2025-2026.

Accanto ai titoli, pesano le condizioni personali: pieno godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali per delitti non colposi, comportamento irreprensibile e nessuna esclusione precedente da impieghi pubblici o arruolamenti militari. Requisiti imprescindibili: la loro mancanza comporta l’esclusione automatica.

Le prove: un iter selettivo completo

Il concorso si articola in più fasi, pensate per valutare preparazione teorica, capacità fisiche e attitudinali.

Si parte con la prova scritta di selezione, un questionario a risposta multipla che comprende cultura generale (italiano, storia, geografia, matematica, scienze e Costituzione), informatica, logica, lingua straniera e conoscenze sull’Arma dei Carabinieri.

Seguono le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e quelli attitudinali, oltre alla valutazione dei titoli. Il percorso si conclude con la graduatoria finale.

Elemento centrale della preparazione è il simulatore ufficiale, accessibile dopo la registrazione. La piattaforma propone test da 100 domande e tre modalità: esercitazione senza limiti di tempo, prova d’esame simulata di un’ora e modalità didattica per materia.

Per affrontare il concorso con reali possibilità di successo serve un approccio strutturato. Il primo passo è utilizzare la modalità didattica del simulatore, concentrandosi su una materia alla volta fino a coprire l’intero programma. Successivamente è utile passare all’esercitazione, aumentando progressivamente il livello di difficoltà e sfruttando la correzione immediata degli errori. Solo dopo una buona preparazione si consiglia di simulare le prove d’esame a tempo, per allenare la gestione dei minuti e lo stress. Parallelamente, è fondamentale organizzare lo studio teorico con schemi e ripassi mirati, soprattutto per cultura generale e Costituzione, allenarsi quotidianamente sui quiz di logica e dedicare tempo alla lingua straniera.

Non meno importante la preparazione fisica: allenamento costante, stile di vita equilibrato e attenzione alla gestione dello stress sono determinanti per superare le prove atletiche e gli accertamenti finali. Il concorso rappresenta un’occasione concreta per entrare nell’Arma, ma richiede impegno e metodo. Chi inizia per tempo e sfrutta al meglio gli strumenti disponibili parte con un vantaggio decisivo rispetto a chi si affida all’improvvisazione. Lo riporta studenti.it.