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Home // Cronaca // Monte Sant’Angelo, un esempio di buona sanità: “Professionalità ed empatia durante uno screening”

BUONA SANITA' MONTE Monte Sant’Angelo, un esempio di buona sanità: “Professionalità ed empatia durante uno screening”

“Mi sono recata presso la struttura con qualche dubbio – racconta – probabilmente influenzata dalle notizie che spesso si sentono. Ma ho dovuto ricredermi”.

Monte Sant’Angelo, nuovo accordo per il servizio obitoriale Fonte: ilgiornaledimonte

Monte Sant’Angelo, nuovo accordo per il servizio obitoriale Fonte: ilgiornaledimonte

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

In un momento storico in cui il dibattito pubblico si concentra spesso sulle criticità del sistema sanitario, arrivano anche testimonianze che restituiscono fiducia e valorizzano il lavoro quotidiano di tanti professionisti.

È il caso dell’esperienza vissuta da una cittadina presso AUSL FG 2 – Ospedale pubblico di Monte Sant’Angelo, durante un normale screening ginecologico, trasformato però in un esempio concreto di buona sanità.

“Mi sono recata presso la struttura con qualche dubbio – racconta – probabilmente influenzata dalle notizie che spesso si sentono. Ma ho dovuto ricredermi”.

La paziente sottolinea in particolare la qualità dell’accoglienza ricevuta: “Ho trovato una dottoressa gentilissima, preparata e soprattutto molto umana. Una professionista capace di mettere a proprio agio, di ascoltare e di spiegare ogni passaggio con chiarezza e delicatezza”.

Un aspetto, questo, tutt’altro che secondario, soprattutto in ambito ginecologico, dove sensibilità ed empatia rappresentano elementi fondamentali nel rapporto medico-paziente. “Non si è limitata a svolgere il suo lavoro – prosegue – ma si è interessata a me come donna. In un momento delicato come quello di un controllo medico, sentirsi accolte e comprese fa davvero la differenza”.

La testimonianza si inserisce in un contesto più ampio: “È giusto denunciare ciò che non funziona nella sanità – conclude – ma è altrettanto importante raccontare le esperienze positive, quelle che dimostrano che la buona sanità esiste davvero e merita di essere riconosciuta”. Un racconto semplice, ma significativo, che mette in luce come professionalità, attenzione e umanità possano fare la differenza anche nei servizi pubblici.

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