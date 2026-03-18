Neve sui Monti Dauni e grandine in città: nuova allerta maltempo

FOGGIA – Non solo freddo, pioggia e vento. Il maltempo che ha interessato la Capitanata nella giornata di oggi, mercoledì 18 marzo, ha riservato anche fenomeni più intensi e sorprendenti.

Nel pomeriggio, una forte grandinata ha colpito la città di Foggia, ricoprendo in pochi minuti strade, auto, balconi e tetti con uno spesso strato bianco, creando scenari insoliti e disagi alla circolazione.



Ma è sui Monti Dauni che si è registrato lo spettacolo più suggestivo. Tra Accadia e Panni, infatti, il Monte Crispignano – con i suoi circa 1100 metri di altitudine – si è risvegliato completamente innevato. Un paesaggio tipicamente invernale che contrasta con l’imminente arrivo della primavera. Lo riporta foggiatoday.it.

Si tratta di un fenomeno non eccezionale per il periodo, ma comunque capace di sorprendere cittadini e residenti, regalando scorci di grande impatto visivo.

Intanto, resta alta l’attenzione per le condizioni meteo: è attesa una nuova fase di instabilità nelle prossime ore, con possibili ulteriori precipitazioni e raffiche di vento.