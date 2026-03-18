«In un tempo in cui il rapporto tra magistratura e politica torna ciclicamente al centro del dibattito pubblico, interrogarsi sulle radici storiche di questa relazione diventa non solo utile, ma necessario». È proprio in questo solco che si inserisce il volume di Teresa Maria Rauzino, che riporta all’attenzione una figura tanto rilevante quanto poco conosciuta: quella del magistrato Mauro Del Giudice. «Una vicenda individuale che diventa chiave di lettura per comprendere le tensioni strutturali dello Stato italiano», tra passato e presente.

Recensione – Potere giudiziario e politica. Mauro Del Giudice: il coraggio delle riforme di Teresa Maria Rauzino

Il volume di Teresa Maria Rauzino si inserisce con autorevolezza nel filone degli studi di storia politico-istituzionale, offrendo una ricostruzione rigorosa e al tempo stesso profondamente attuale della figura del magistrato Mauro Del Giudice. Attraverso un’attenta indagine archivistica e l’utilizzo di fonti primarie in parte inedite, l’autrice restituisce il profilo di un protagonista cruciale della storia giudiziaria italiana, noto soprattutto per il suo ruolo nel processo Matteotti.



Il pregio principale dell’opera risiede nella capacità di coniugare biografia intellettuale e analisi sistemica. Del Giudice non viene presentato solo come figura isolata, ma come espressione di una tradizione giuridico-politica che attraversa l’Italia liberale, il fascismo e la nascita della Repubblica. In questo senso, il confronto con pensatori come Luigi Zuppetta e Giovanni Bovio contribuisce a collocare il magistrato in una linea culturale che individua nella giustizia il fondamento imprescindibile della libertà politica.

Particolarmente significativo è il recupero e la centralità attribuita al testo del 1948 Il potere giudiziario al cospetto del nuovo Parlamento. «Una riflessione lucida e per certi versi profetica», in cui emerge con chiarezza il pensiero di Del Giudice: una denuncia precoce e coraggiosa delle interferenze della politica sulla magistratura, accompagnata da una visione alta della funzione giudiziaria, intesa come servizio etico alla collettività e presidio dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Rauzino dimostra grande padronanza del contesto storico e istituzionale, ricostruendo con precisione le dinamiche che portarono alla definizione dell’articolo 104 della Costituzione. Il carteggio con Giovanni Conti e gli altri materiali documentari non solo arricchiscono la narrazione, ma offrono nuovi spunti interpretativi sul dibattito costituente e sulla costruzione dell’indipendenza della magistratura.

Lo stile è chiaro, solido, privo di ridondanze, capace di mantenere un equilibrio tra rigore accademico e leggibilità. Il lavoro editoriale contribuisce a valorizzare un testo che si rivolge tanto agli studiosi quanto a un pubblico più ampio interessato ai temi della giustizia e della democrazia.

Nel complesso, il volume si distingue per la sua duplice valenza: da un lato, rappresenta un contributo significativo alla storiografia sul sistema giudiziario italiano; dall’altro, propone una riflessione di forte attualità. «Un libro che non parla solo del passato, ma interpella direttamente il presente», in un momento in cui il tema dell’indipendenza della magistratura continua a essere centrale per la tenuta democratica del Paese.

A cura di Michele Solatia.