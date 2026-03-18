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TERESA MARIA RAUZINO Potere giudiziario e politica. Mauro Del Giudice: il coraggio delle riforme di Teresa Maria Rauzino

«Una vicenda individuale che diventa chiave di lettura per comprendere le tensioni strutturali dello Stato italiano», tra passato e presente

Potere giudiziario e politica. Mauro Del Giudice: il coraggio delle riforme di Teresa Maria Rauzino

Teresa Maria Rauzino - Fonte Immagine: YouTube, teresa maria rauzino

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Cultura // Gargano //

«In un tempo in cui il rapporto tra magistratura e politica torna ciclicamente al centro del dibattito pubblico, interrogarsi sulle radici storiche di questa relazione diventa non solo utile, ma necessario». È proprio in questo solco che si inserisce il volume di Teresa Maria Rauzino, che riporta all’attenzione una figura tanto rilevante quanto poco conosciuta: quella del magistrato Mauro Del Giudice. «Una vicenda individuale che diventa chiave di lettura per comprendere le tensioni strutturali dello Stato italiano», tra passato e presente.

Recensione – Potere giudiziario e politica. Mauro Del Giudice: il coraggio delle riforme di Teresa Maria Rauzino
Il volume di Teresa Maria Rauzino si inserisce con autorevolezza nel filone degli studi di storia politico-istituzionale, offrendo una ricostruzione rigorosa e al tempo stesso profondamente attuale della figura del magistrato Mauro Del Giudice. Attraverso un’attenta indagine archivistica e l’utilizzo di fonti primarie in parte inedite, l’autrice restituisce il profilo di un protagonista cruciale della storia giudiziaria italiana, noto soprattutto per il suo ruolo nel processo Matteotti.

Potere giudiziario e politica. Mauro Del Giudice: il coraggio delle riforme di Teresa Maria Rauzino


Il pregio principale dell’opera risiede nella capacità di coniugare biografia intellettuale e analisi sistemica. Del Giudice non viene presentato solo come figura isolata, ma come espressione di una tradizione giuridico-politica che attraversa l’Italia liberale, il fascismo e la nascita della Repubblica. In questo senso, il confronto con pensatori come Luigi Zuppetta e Giovanni Bovio contribuisce a collocare il magistrato in una linea culturale che individua nella giustizia il fondamento imprescindibile della libertà politica.

Particolarmente significativo è il recupero e la centralità attribuita al testo del 1948 Il potere giudiziario al cospetto del nuovo Parlamento. «Una riflessione lucida e per certi versi profetica», in cui emerge con chiarezza il pensiero di Del Giudice: una denuncia precoce e coraggiosa delle interferenze della politica sulla magistratura, accompagnata da una visione alta della funzione giudiziaria, intesa come servizio etico alla collettività e presidio dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Rauzino dimostra grande padronanza del contesto storico e istituzionale, ricostruendo con precisione le dinamiche che portarono alla definizione dell’articolo 104 della Costituzione. Il carteggio con Giovanni Conti e gli altri materiali documentari non solo arricchiscono la narrazione, ma offrono nuovi spunti interpretativi sul dibattito costituente e sulla costruzione dell’indipendenza della magistratura.

Lo stile è chiaro, solido, privo di ridondanze, capace di mantenere un equilibrio tra rigore accademico e leggibilità. Il lavoro editoriale contribuisce a valorizzare un testo che si rivolge tanto agli studiosi quanto a un pubblico più ampio interessato ai temi della giustizia e della democrazia.

Nel complesso, il volume si distingue per la sua duplice valenza: da un lato, rappresenta un contributo significativo alla storiografia sul sistema giudiziario italiano; dall’altro, propone una riflessione di forte attualità. «Un libro che non parla solo del passato, ma interpella direttamente il presente», in un momento in cui il tema dell’indipendenza della magistratura continua a essere centrale per la tenuta democratica del Paese.

A cura di Michele Solatia.

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