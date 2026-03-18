Prezzi in aumento, esposto del Codacons a 104 Procure

Il Codacons ha presentato un esposto a 104 Procure della Repubblica in tutta Italia per segnalare possibili rialzi fraudolenti dei prezzi e manovre speculative su diverse merci. L’iniziativa punta ad avviare indagini penali su scala nazionale per verificare eventuali irregolarità nella formazione dei prezzi al dettaglio in più settori economici.

Al centro dell’attenzione ci sono in particolare i carburanti, ma anche energia, prodotti agricoli, alimentari e materie prime industriali, comparti in cui negli ultimi giorni si registrerebbero aumenti significativi dei listini. Secondo l’associazione, tali rincari potrebbero essere collegati alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, con il rischio che vengano sfruttate per giustificare aumenti non sempre proporzionati ai reali costi.

L’impatto sui consumatori risulterebbe rilevante, soprattutto nel settore dei carburanti, dove anche piccoli incrementi di prezzo, applicati su milioni di litri venduti ogni giorno, determinano consistenti trasferimenti economici a carico delle famiglie.

Segnali di criticità emergono anche nel comparto agroalimentare, con possibili rincari di fertilizzanti, materie prime agricole e prodotti ortofrutticoli, già influenzati dall’aumento dei costi energetici. Analoghe dinamiche si registrerebbero nel settore industriale, dove si segnalano aumenti fino al 30% per alcune materie plastiche, oltre a rincari rilevanti per rame, ferro, alluminio e materiali da costruzione.

Alla luce di questi elementi, il Codacons ha chiesto alle Procure di verificare la correttezza dei meccanismi di formazione dei prezzi lungo l’intera filiera, accertando se gli aumenti siano effettivamente giustificati dai costi di approvvigionamento o se possano configurare ipotesi di reato, tra cui manovre speculative e rialzo fraudolento dei prezzi.

L’associazione ha inoltre sollecitato l’attivazione di accertamenti affidati alla Guardia di Finanza e agli organi di polizia giudiziaria, con l’acquisizione di documentazione su listini, costi e dinamiche di mercato nei diversi settori coinvolti.