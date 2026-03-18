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PUGLIA CULTURA Puglia, fondi per la cultura: 20 progetti finanziati per 40 milioni

Cresce l’interesse per l’Avviso pubblico della Regione Puglia dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e all’innovazione nei luoghi della cultura pubblici non statali

Puglia, fondi per la cultura: 20 progetti finanziati per 40 milioni

Consiglio Regionale Puglia - Fonte Immagine: ansa.it archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Cultura // Foggia //

Cresce l’interesse per l’Avviso pubblico della Regione Puglia dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e all’innovazione nei luoghi della cultura pubblici non statali. Su oltre 120 candidature presentate, sono già 20 i progetti ammessi a finanziamento, per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro.

La procedura, inizialmente prevista fino al 30 marzo, è stata prorogata al 30 aprile per consentire la partecipazione di ulteriori proposte. L’iniziativa, avviata nell’ottobre 2025, dispone di una dotazione complessiva di 68 milioni di euro, nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021–2027 e del POC Puglia, e rappresenta uno strumento strategico per il recupero e la rifunzionalizzazione di immobili e siti culturali pubblici.

I progetti riguardano una vasta gamma di interventi, tra cui complessi monumentali, palazzi storici, aree archeologiche, cinema e teatri, con l’obiettivo di restituire questi spazi alle comunità attraverso nuove funzioni come biblioteche, archivi, centri culturali e luoghi multifunzionali. Particolare attenzione è rivolta a accessibilità, innovazione dei servizi e partecipazione dei cittadini.

Rilevante anche il contributo progettuale dei Comuni, impegnati non solo sul piano strutturale ma anche nella definizione di modelli gestionali innovativi. Determinante il sistema adottato dalla Regione, che prevede una valutazione in tempo reale delle candidature e un costante supporto agli enti proponenti, favorendo anche la ripresentazione dei progetti non ammessi.

La distribuzione territoriale degli interventi è ampia e coinvolge tutte le province pugliesi: 9 progetti nel Leccese per 19,4 milioni di euro, 4 nel Foggiano per 8,1 milioni, 3 nel Tarantino per 4,7 milioni, 2 nel Barese per 5,1 milioni e 2 nel Brindisino per circa 3,3 milioni.

Secondo l’assessora alla Cultura Silvia Miglietta, i risultati confermano la validità della misura, evidenziando la qualità delle proposte e la capillare diffusione degli interventi, sia nei centri più grandi sia nei piccoli Comuni. Tra i siti coinvolti figurano realtà di rilievo come aree archeologiche, teatri storici e beni restituiti alla fruizione pubblica, contribuendo a ridisegnare la geografia culturale della regione.

La proroga dei termini punta ora ad ampliare ulteriormente la partecipazione, sostenere nuove progettualità e massimizzare l’impatto delle risorse disponibili, accompagnando la crescente domanda di cultura proveniente dai territori.

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