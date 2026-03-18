Rodi Garganico, 'Piano delle Coste': il Comitato chiede accessi liberi e tutela del mare

A Rodi Garganico si accende il confronto sul futuro del litorale in vista del Consiglio comunale del 19 marzo 2026, chiamato ad approvare il nuovo Piano Comunale delle Coste da inviare alla Regione Puglia. Nel dibattito interviene con decisione il Comitato “Insieme per Lido del Sole”, che lancia un appello affinché sia garantito il diritto di accesso libero al mare per tutti.

Secondo il Comitato, mare e spiagge sono beni pubblici e patrimonio collettivo, e non possono essere soggetti a scelte pianificatorie che ne limitino di fatto la fruizione. Al centro delle critiche vi è l’attuale impostazione del Piano, che – viene sottolineato – rischia di collocare le spiagge libere in aree difficilmente raggiungibili, con accessi inadeguati e carenze sotto il profilo della sicurezza e dei servizi essenziali.

“Il diritto alla balneazione libera non può restare solo teorico”, evidenzia il Comitato, mettendo in guardia da una situazione che penalizzerebbe residenti, famiglie, giovani e turisti intenzionati a vivere il mare senza ricorrere agli stabilimenti balneari.

Da qui la richiesta al Consiglio comunale di rivedere l’impianto del Piano delle Coste, assicurando alcuni principi ritenuti imprescindibili: una distribuzione equa e realmente accessibile delle spiagge libere lungo tutto il litorale, la presenza di accessi pubblici sicuri e adeguati, il rispetto degli standard minimi di fruibilità, sicurezza e tutela ambientale, oltre alla difesa del mare come bene comune.

Il Comitato richiama inoltre l’esigenza di una pianificazione che non sia guidata esclusivamente da logiche economiche o concessorie, ma che sappia mantenere un equilibrio tra attività balneari e diritto pubblico alla fruizione gratuita della costa.

“Il mare non può diventare un privilegio per pochi. Le spiagge libere sono un diritto, non una concessione”, si legge nella nota diffusa.

Infine, viene rivolto un invito all’amministrazione comunale ad avviare un confronto aperto, trasparente e partecipato con cittadini, associazioni e portatori di interesse, affinché il Piano delle Coste rappresenti una visione condivisa e sostenibile per il futuro del litorale. L’appello è firmato dal Comitato “Insieme per Lido del Sole”, presieduto dal Comm. Congedi Dott. Roberto.