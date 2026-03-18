San Severo, liste d’attesa azzerate in Endoscopia Digestiva: un risultato storico

Un risultato concreto e significativo per la sanità territoriale arriva da San Severo, dove entro la fine di aprile saranno azzerate le liste d’attesa per gli esami di gastroenterologia presso l’ospedale Ospedale Teresa Masselli Mascia.

Un traguardo importante, soprattutto se si considera che alcune prestazioni erano state programmate addirittura fino al 2027. Un ritardo che, grazie a un’azione straordinaria, è stato completamente recuperato in pochi mesi.

Il lavoro del reparto e dell’ASL

Determinante è stato l’impegno del reparto di Endoscopia Digestiva, supportato dalla ASL Foggia, che ha dato attuazione alla direttiva regionale per l’abbattimento delle liste d’attesa.

La direzione sanitaria ha fornito al reparto un elenco di pazienti da richiamare con urgenza. Da lì, è partito un lavoro intenso e capillare: il personale ha contattato gli utenti, riorganizzato le agende e anticipato gli esami, arrivando a lavorare anche in orari serali, fino alle 21:30.

Un impegno straordinario che ha consentito di riprogrammare, in appena due mesi, prestazioni previste a distanza di anni.

Un gioco di squadra

Il risultato è frutto di un lavoro corale che ha coinvolto medici, infermieri e operatori sanitari.

Il reparto, guidato dal dott. Giovanni Papadopoli, ha potuto contare anche sul contributo del dott. Matteo Antonino e di tutto il personale della Struttura Semplice Dipartimentale di Endoscopia Digestiva, considerata una delle eccellenze del territorio.

Il plauso delle istituzioni

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore al Welfare del Comune di San Severo, Raffaele Bentivoglio, che – a nome del sindaco Lidya Colangelo e dell’intera amministrazione – ha ringraziato il personale sanitario per la dedizione dimostrata e la direzione generale dell’ASL per il sostegno garantito.

Le testimonianze

Parole di apprezzamento arrivano anche dai cittadini. Tra questi, l’imprenditore Nicolangelo De Bellis, che ha sottolineato: “Ho potuto constatare con i miei occhi la professionalità, la competenza e l’accurata gestione dei pazienti. Una vera eccellenza”.

Un punto di riferimento interregionale

Il reparto di Endoscopia Digestiva dell’ospedale sanseverese rappresenta un riferimento non solo per il territorio locale, ma anche per un bacino più ampio. Oltre ai pazienti del Tavoliere, infatti, la struttura accoglie utenti provenienti da regioni limitrofe come Molise e Abruzzo.

Un dato che conferma il ruolo strategico dell’ospedale di San Severo, situato in una posizione geografica chiave tra Puglia e Molise.

Un modello da replicare

L’azzeramento delle liste d’attesa rappresenta un esempio virtuoso di efficienza organizzativa e collaborazione tra istituzioni e personale sanitario. Un modello che potrebbe essere replicato anche in altri contesti, per migliorare l’accesso alle cure e rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario pubblico.