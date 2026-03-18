Scoppia la polemica a Matera per una torta di compleanno decorata con simboli nazisti, finita al centro di una bufera social dopo la pubblicazione su Instagram da parte della pasticceria “Note di Gusto”.

Il dolce, realizzato per un diciannovesimo compleanno, presentava una svastica su sfondo rosso e il simbolo delle SS, accompagnati dalla scritta “Auguri Antonio – 19”. L’immagine, condivisa online, ha provocato reazioni immediate e indignate, diventando in poche ore un caso di rilievo nazionale.

Numerosi utenti hanno definito la scelta offensiva e inaccettabile, sommerso il profilo dell’attività con commenti critici e richieste di chiarimento. Di fronte al crescente clamore, il titolare ha inizialmente spiegato che si trattava di una richiesta di un cliente, pensata come uno scherzo, sottolineando l’assenza di qualsiasi intento ideologico.

Successivamente, il post è stato rimosso e il titolare Alessandro Cirimelli ha diffuso le proprie scuse, prendendo le distanze dal contenuto. “È stato pubblicato con leggerezza, senza valutarne il significato”, ha dichiarato, precisando che la realizzazione del dolce era avvenuta su commissione.

La vicenda riaccende il dibattito sull’uso di simboli legati al nazismo, considerati da molti non solo inappropriati ma anche profondamente lesivi della memoria storica, soprattutto quando utilizzati in contesti pubblici o commerciali.

Lo riporta ansa.it.