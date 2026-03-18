Trani, paura a Pozzopiano: auto in fiamme in via Bari, coinvolto un secondo veicolo

Momenti di apprensione nella mattinata di mercoledì 18 marzo a Trani, dove un incendio ha coinvolto due autovetture nel quartiere Pozzopiano. L’episodio si è verificato poco dopo le ore 9:00 in via Bari, dove, secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate da un’auto in sosta per cause ancora in corso di accertamento.

Le fiamme e il coinvolgimento di un secondo mezzo

Il rogo si è propagato rapidamente, estendendosi in pochi istanti a un secondo veicolo parcheggiato nelle immediate vicinanze. Entrambe le auto sono state avvolte dalle fiamme, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Intervento immediato dei soccorsi

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi e il coinvolgimento di edifici o residenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di spegnimento e bonifica.

Accertamenti in corso

Restano ancora da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio. Non si registrano, al momento, feriti.

fonte: Traninews