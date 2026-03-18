Edizione n° 6008

BALLON D'ESSAI

PAPA' // Codici: per migliaia di padri la Festa del Papà è un giorno di dolore
18 Marzo 2026 - ore  11:39

CALEMBOUR

METODO HAMER // Muore a 14 anni per osteosarcoma. La madre usò il metodo Hamer: “Non lo curerei più così”
18 Marzo 2026 - ore  11:40

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Trani, paura a Pozzopiano: auto in fiamme in via Bari, coinvolto un secondo veicolo

INCENDIO AUTO Trani, paura a Pozzopiano: auto in fiamme in via Bari, coinvolto un secondo veicolo

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate da un’auto in sosta per cause ancora in corso di accertamento

Trani, paura a Pozzopiano: auto in fiamme in via Bari, coinvolto un secondo veicolo

ph Trani News

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Cronaca // Primo piano //

Momenti di apprensione nella mattinata di mercoledì 18 marzo a Trani, dove un incendio ha coinvolto due autovetture nel quartiere Pozzopiano. L’episodio si è verificato poco dopo le ore 9:00 in via Bari, dove, secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate da un’auto in sosta per cause ancora in corso di accertamento.

Le fiamme e il coinvolgimento di un secondo mezzo

Il rogo si è propagato rapidamente, estendendosi in pochi istanti a un secondo veicolo parcheggiato nelle immediate vicinanze. Entrambe le auto sono state avvolte dalle fiamme, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Intervento immediato dei soccorsi

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi e il coinvolgimento di edifici o residenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di spegnimento e bonifica.

Accertamenti in corso

Restano ancora da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio. Non si registrano, al momento, feriti.

fonte: Traninews

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO