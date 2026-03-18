Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano le Giornate FAI di Primavera, l’evento nazionale dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, con visite a contributo libero in 780 luoghi in 400 città, tra monumenti, musei, teatri e siti naturali. L’iniziativa, giunta alla 34ª edizione, rappresenta un’occasione unica per scoprire tesori nascosti e valorizzare il patrimonio che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – cura e protegge dal 1975.

L’evento combina educazione, sensibilizzazione e raccolta fondi, sostenendo i progetti di restauro e valorizzazione di 75 Beni culturali gestiti dalla Fondazione, di cui 60 regolarmente aperti al pubblico. Le Giornate FAI sono anche un momento di partecipazione attiva, grazie all’impegno di 7.500 volontari e 17.000 Apprendisti Ciceroni, studenti formati per raccontare la storia dei luoghi visitati.

In Puglia, alcune delle aperture più interessanti includono:

Bari – Teatro Margherita : spazio restaurato e pronto a ospitare spettacoli di arte e musica, visitabile in anteprima.

: spazio restaurato e pronto a ospitare spettacoli di arte e musica, visitabile in anteprima. Noci – Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo : esempio unico di architettura pubblica del secondo dopoguerra, normalmente chiusa al pubblico.

: esempio unico di architettura pubblica del secondo dopoguerra, normalmente chiusa al pubblico. Monopoli – Chiesa e Casale Rupestre dei SS. Andrea e Procopio : complesso medievale con chiesa affrescata e abitazioni rupestri, ingresso riservato agli iscritti FAI.

: complesso medievale con chiesa affrescata e abitazioni rupestri, ingresso riservato agli iscritti FAI. Santeramo in Colle – Palazzo Comunale e Palazzo Marchesale : due edifici storici con affreschi, pinacoteca e sale di interesse artistico e culturale.

: due edifici storici con affreschi, pinacoteca e sale di interesse artistico e culturale. Lecce – Casa Museo Spada : oltre 1.000 strumenti musicali storici illustrati dal proprietario, con postazioni interattive e brevi concerti.

: oltre 1.000 strumenti musicali storici illustrati dal proprietario, con postazioni interattive e brevi concerti. Parabita – Votiva : collezione di arte contemporanea che trasforma edicole votive in opere d’arte pubblica.

: collezione di arte contemporanea che trasforma edicole votive in opere d’arte pubblica. Maglie – Bosco delle Ciancole : oasi naturale con flora, fauna e percorsi dedicati alla poesia di Salvatore Toma.

: oasi naturale con flora, fauna e percorsi dedicati alla poesia di Salvatore Toma. Scorrano – Palazzo Ducale Frisari Guarini : palazzo storico con giardino segreto, cantine e spazi produttivi.

: palazzo storico con giardino segreto, cantine e spazi produttivi. Bisceglie – Casa della Divina Provvidenza : percorso tra spazi storici e testimonianze dell’opera pastorale di don Pasquale Uva.

: percorso tra spazi storici e testimonianze dell’opera pastorale di don Pasquale Uva. San Marco la Catola – Castello del Conte Pignatelli : palazzo storico con biblioteca e chiese annessi, restaurato e aperto al pubblico.

: palazzo storico con biblioteca e chiese annessi, restaurato e aperto al pubblico. Troia – Chiese di San Benedetto e San Francesco : complesso barocco con affreschi, pulpiti e organi, normalmente poco accessibile.

: complesso barocco con affreschi, pulpiti e organi, normalmente poco accessibile. Manduria – Archivio e Casa Museo Pietro Guida : residenza-atelier dello scultore con opere esposte e giardino storico.

: residenza-atelier dello scultore con opere esposte e giardino storico. Massafra – Chiesa di San Toma : edificio del XIV secolo con cripta funeraria, raccontata da Apprendisti Ciceroni bilingue.

: edificio del XIV secolo con cripta funeraria, raccontata da Apprendisti Ciceroni bilingue. Mesagne – Basilica del Carmine e Cripta di San Michele Arcangelo: complesso gotico-angioino con mostra di immagini e opere d’arte.

Le Giornate FAI di Primavera si svolgono in collaborazione con Rai, Commissione Europea, Ministeri, Regioni e Province, e con il sostegno di aziende partner come Ferrarelle, Dolce&Gabbana, Fineco, Edison, Nims e ITA Airways. La manifestazione riceve la Targa del Presidente della Repubblica, consolidando il ruolo del FAI come custode del patrimonio italiano, capace di unire storia, arte, natura e comunità.

L’evento dimostra come la cultura possa essere partecipe, educativa e inclusiva, permettendo a tutti i cittadini di scoprire luoghi altrimenti inaccessibili e contribuendo concretamente alla salvaguardia del patrimonio nazionale.