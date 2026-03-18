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TROIA FAI Troia: la Chiesa di San Benedetto aperta per le Giornate FAI di Primavera

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano le Giornate FAI di Primavera, l’evento nazionale dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano

Troia: la Chiesa di San Benedetto aperta per le Giornate FAI di Primavera

Troia (FG), Chiesa di San Benedetto_Foto Stefano Cibelli © FAI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Marzo 2026
Cronaca // Eventi //

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano le Giornate FAI di Primavera, l’evento nazionale dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, con visite a contributo libero in 780 luoghi in 400 città, tra monumenti, musei, teatri e siti naturali. L’iniziativa, giunta alla 34ª edizione, rappresenta un’occasione unica per scoprire tesori nascosti e valorizzare il patrimonio che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – cura e protegge dal 1975.

L’evento combina educazione, sensibilizzazione e raccolta fondi, sostenendo i progetti di restauro e valorizzazione di 75 Beni culturali gestiti dalla Fondazione, di cui 60 regolarmente aperti al pubblico. Le Giornate FAI sono anche un momento di partecipazione attiva, grazie all’impegno di 7.500 volontari e 17.000 Apprendisti Ciceroni, studenti formati per raccontare la storia dei luoghi visitati.

In Puglia, alcune delle aperture più interessanti includono:

  • Bari – Teatro Margherita: spazio restaurato e pronto a ospitare spettacoli di arte e musica, visitabile in anteprima.
  • Noci – Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo: esempio unico di architettura pubblica del secondo dopoguerra, normalmente chiusa al pubblico.
  • Monopoli – Chiesa e Casale Rupestre dei SS. Andrea e Procopio: complesso medievale con chiesa affrescata e abitazioni rupestri, ingresso riservato agli iscritti FAI.
  • Santeramo in Colle – Palazzo Comunale e Palazzo Marchesale: due edifici storici con affreschi, pinacoteca e sale di interesse artistico e culturale.
  • Lecce – Casa Museo Spada: oltre 1.000 strumenti musicali storici illustrati dal proprietario, con postazioni interattive e brevi concerti.
  • Parabita – Votiva: collezione di arte contemporanea che trasforma edicole votive in opere d’arte pubblica.
  • Maglie – Bosco delle Ciancole: oasi naturale con flora, fauna e percorsi dedicati alla poesia di Salvatore Toma.
  • Scorrano – Palazzo Ducale Frisari Guarini: palazzo storico con giardino segreto, cantine e spazi produttivi.
  • Bisceglie – Casa della Divina Provvidenza: percorso tra spazi storici e testimonianze dell’opera pastorale di don Pasquale Uva.
  • San Marco la Catola – Castello del Conte Pignatelli: palazzo storico con biblioteca e chiese annessi, restaurato e aperto al pubblico.
  • Troia – Chiese di San Benedetto e San Francesco: complesso barocco con affreschi, pulpiti e organi, normalmente poco accessibile.
  • Manduria – Archivio e Casa Museo Pietro Guida: residenza-atelier dello scultore con opere esposte e giardino storico.
  • Massafra – Chiesa di San Toma: edificio del XIV secolo con cripta funeraria, raccontata da Apprendisti Ciceroni bilingue.
  • Mesagne – Basilica del Carmine e Cripta di San Michele Arcangelo: complesso gotico-angioino con mostra di immagini e opere d’arte.

Le Giornate FAI di Primavera si svolgono in collaborazione con Rai, Commissione Europea, Ministeri, Regioni e Province, e con il sostegno di aziende partner come Ferrarelle, Dolce&Gabbana, Fineco, Edison, Nims e ITA Airways. La manifestazione riceve la Targa del Presidente della Repubblica, consolidando il ruolo del FAI come custode del patrimonio italiano, capace di unire storia, arte, natura e comunità.

L’evento dimostra come la cultura possa essere partecipe, educativa e inclusiva, permettendo a tutti i cittadini di scoprire luoghi altrimenti inaccessibili e contribuendo concretamente alla salvaguardia del patrimonio nazionale.

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