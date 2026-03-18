Il nuovo bando per la gestione del verde pubblico del Comune di Foggia accende il confronto tra amministrazione e sindacati. Al centro della polemica, le criticità sollevate dalla Filcams Cgil su occupazione, contratti e organizzazione del servizio. Secondo il sindacato, il provvedimento non garantirebbe adeguate tutele per i lavoratori, in particolare per circa 29 addetti attualmente impiegati con contratti part-time e salari contenuti. Tra i timori principali, la mancata certezza di un passaggio al full time nel nuovo appalto.

Ulteriori perplessità riguardano la suddivisione del servizio in quattro lotti, considerata potenzialmente frammentante, e la libertà lasciata alle aziende aggiudicatarie di decidere sull’aumento delle ore lavorative, con il rischio — secondo la Filcams — di un peggioramento delle condizioni occupazionali nonostante maggiori risorse disponibili. A stretto giro è arrivata la risposta dell’assessora all’Ambiente Lucia Aprile, che ha respinto le critiche e difeso l’impostazione del bando.

“Il bando è stato costruito nel pieno rispetto delle normative vigenti — ha spiegato — con l’obiettivo di migliorare sia la qualità del servizio sia le condizioni complessive del lavoro”. Sul tema più delicato, quello della trasformazione dei contratti, Aprile ha chiarito che il Comune non può imporre il passaggio automatico al full time, trattandosi di rapporti di lavoro gestiti direttamente dalle aziende partecipanti alla gara. Tuttavia, ha sottolineato come il bando introduca strumenti che incentivano l’aumento delle ore lavorative, aprendo margini concreti per migliorare la condizione dei dipendenti.

Una scelta che, nelle intenzioni dell’amministrazione, punta a bilanciare sostenibilità economica e tutela occupazionale, evitando vincoli troppo rigidi che potrebbero ridurre la partecipazione delle imprese.

Altro punto contestato riguarda la suddivisione dell’appalto in quattro lotti. Una decisione che, secondo l’assessora, risponde a criteri tecnici. “Non si tratta di frammentazione — ha precisato — ma di un modello organizzativo che consente maggiore efficienza, specializzazione degli interventi e un controllo più capillare del territorio”. Per il Comune, dunque, la suddivisione rappresenta un’opportunità per migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini. La vicenda resta aperta e si inserisce in un contesto più ampio di tensione tra esigenze di riorganizzazione dei servizi pubblici e tutela dei livelli occupazionali.

Nei prossimi giorni sarà possibile capire se le posizioni tra amministrazione e sindacati potranno trovare un punto di equilibrio o se lo scontro è destinato a proseguire. Lo riporta foggiatoday.it.