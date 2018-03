Legge ammazza-blog nella bozza del Ministro di Giustizia

Di:

Roma – LA legge ammazza-blog che piaceva tanto al precedente Governo è ricomparsa nella nuova bozza sulle intercettazioni del ministro Paola Severino. Oggi più o meno tutti i quotidiani online hanno ricordato che ancora una volta il nodo del contendere è rappresentato dall’obbligo di rettifica entro 48 ore per ogni sito Web sulla base di una semplice richiesta da parte dei presunti lesi. In pratica chiunque potrebbe esigere un aggiornamento dei contenuti senza dibattimento. Ai siti non sarebbe concessa replica. La sanzione per inottemperanza sarebbe di al massimo 12mila euro.Il clima fortunatamente non è ancora da barricate perché vi sono ampi margini di tempo (e politici) per eventuali modifiche. L’emendamento del Governo al ddl anti-corruzione (figlio del vecchio), depositato dal Ministro alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera riunite, potrà cambiare. Il 4 maggio è termine ultimo per la presentazioni delle correzioni da parte dei partiti; l’8 maggio le commissioni saranno riconvocate. “Il Paese si aspetta severe norme contro la corruzione, il traffico di soldi pubblici, la pratica corrente degli appalti gonfiati e il Pdl non trova di meglio che infilare nella bozza Severino sulle intercettazioni la norma Ammazza blog che aveva finto di rimangiarsi in aula appena cinque mesi fa”, si legge nella nota della deputata di Futuro e Libertà Flavia Perina.Fonte tomshw