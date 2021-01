Opere abusive, anche a Siponto: 8 demolizioni d’ufficio. Focus suoli

Manfredonia – COMPLESSIVE 8 ordinanze di demolizione d’ufficio emesse dal VII settore Urbanistica ed edilizia del Comune (PRG – Pianificazione e gestione del territorio) relativamente ad opere abusive di cui a provvedimenti passati (dal 31 dicembre 2010 a maggio 2011, settembre 2011, ma anche giugno 2005 ed agosto 2011).



DA UN ESEMPIO LA VALUTAZIONE DEL CASO. Ad esempio, in un caso, si fa riferimento ad un manufatto in muratura di blocchetti cementizi di mt. 7,00 x 13,90 ed alto mt. 4,00, con superficie mq. 98, con solaio in latero-cemento, con manufatto suddiviso in due vani. A sua volta, in adiacenza al

manufatto era stata realizzata una pensilina in ferro e copertura in lamiera zincata. Tutti i manufatti – nell’esempio che si cita – sono stati posizionati all’interno di un’area di mq 500 delimitata da recinzione in cls – paletti e rete metallica, con due accessi. Si fa riferimento ad un terreno in agro di Siponto, poderi, del Consorzio per la Bonifica della Capitanata; i manufatti sono stati realizzati su area sottoposta a Vincolo Archeologico – D.M. 27-04-1992, area gravata da Usi Civici realizzati su area di proprietà del Consorzio per la Bonifica della Capitanata (attualmente in corso di trasferimento al Comune, come anticipato in esclusiva, a seguito dell’emissione dell’ordinanza di omologa 1/2011 del Commissariato Usi Civici di Bari).



Sempre nell’esempio che si cita, i manufatti erano stati realizzati su area sottoposta a vincolo “Autorità di Bacino della Puglia”.



In precedenza il Comune aveva emesso un provvedimento di diffida alla demolizione, con diffida a demolire entro 90 giorni dalla data di notifica. Dato il mancato riscontro la demolizione d’ufficio a carico della ditta che ha realizzato i manufatti.



Il signore interessato non è risultato avere titolo a richiedere il Permesso di costruire in sanatoria in quanto “non proprietario dell’area di sedime nè tanto meno è in possesso della disponibilità giuridica del suolo (per possesso qualificato, comunque, altro diritto reale di godimento)”.





FOCUS: DAGLI INTERVENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL DDL REGIONALE, FONDI AI COMUNI PER LE DEMOLIZIONI.



