Presentata prima busta per acquisto Bari

FC Bari 1908, che fa riferimento all'ex arbitro Gianluca Paparesta e a Fabio Sperduti, ha depositato stamani un plico contenente presumibilmente un'offerta all'asta per l'aggiudicazione del ramo sportivo aziendale dell'As Bari. La busta è stata presentata dall'avv.Flora Caputi presso la cancelleria del Tribunale fallimentare di Bari. Davanti al palagiustizia si è radunato un piccolo gruppo di tifosi munito di bandiere in attesa dell'esito dell'asta.

