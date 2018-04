Sopralluogo referenti Protezione Civile - ph enzo maizzi

Di:



Foggia. I canadair dell’Aeroporto di Ciampino “ospiti” del Gino Lisa. E’ quanto emerso (fonte www.norbaonline.it) stamani all’esito del sopralluogo di alcuni referenti della Protezione civile nell’aeroporto di Foggia. “Lo scalo del capoluogo dauno – come deliberato dalla giunta regionale lo scorso 3 ottobre – diventerà la sede della protezione civile pugliese, lasciando Bari”. “Secondo il cronoprogramma, il cantiere dovrebbe aprire entro l’autunno, mentre la conclusione dei lavori – che porteranno la pista dagli attuali 1300 a 2000 metri – è prevista per la primavera del 2020”. E’ quanto riportato nell’articolo di Telenorba. fotogallery enzo maizzi







“Al Gino Lisa i canadair dell’aeroporto di Ciampino” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.