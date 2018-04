ASSORI Foggia, premio all’atleta Alessandro Tomaiuolo

Di:

Foggia. Cerimonia di premiazione a cura del Panathlon di Foggia il giorno 19 febbraio presso l’ASSORI a Foggia e borsa di studio per i meriti sportivi dell’atleta FISDIR Alessandro Tomaiuolo.

Grazie al presidente Chicoli e al dott. Macchiarola e alla famiglia della compianta signora Antonella Trombacco che hanno voluto invitare e porre all’attenzione di voi tutti un ragazzo, un atleta,diversamente abile del settore psichico, che nonostante le innumerevoliavversità tra le quali la giovane scomparsa della madre è riuscito in cosibreve tempo, attraverso lo sport, a calcare palcoscenici internazionali enazionali conquistando diversi allori tra i quali mi piace ricordare lavittoria a squadra del titolo di campione europeo di mezza maratona e vicecampione europeo individuale a Udine il giorno il 17 settembre 2017. Ed ancora la partecipazione a 2 Campionati Mondiali di mezza Maratona, 1 CampionatoMondiale indoor di atletica leggera e di Cross Country e numerosi titoliitaliani e la vittoria tra i normodotati nel 2016 a Corricapitanata,manifestazione di corsa su strada in 12 tappe FIDAL.

Perché vincere per un disabile è vincere due volte, una volta per il risultato, una volta invece per assumere consapevolezza dei propri limiti efare di tutto per superarli, dando valido stimolo a coloro che restano fermi eche invece possono superare la loro diversità.