FFF. Multiplicity Shape of Fire di Romano Baratta al Festival Libando

Di:

Foggia. Nel suggestivo centro storico di Foggia, Libando, viaggiare mangiando, la più importante rassegna di street food in Italia, questo anno inaugura con FFF. Multiplicity Shape of fire di Romano Baratta, un lightscape che vestirà il centro di Foggia a nuova luce. Un opera urbana totalizzante dove la luce dialoga con l’architettura in un percorso coinvolgente e conviviale, pieno di concetti sul mondo del cibo e sulla storia della città. Un’opera che unisce light art, lighting design, arte contemporanea e tradizione.

FFF è un progetto di light art e lighting design che modifica il paesaggio visivo urbano, comunica e fa emergere gli elementi basilari di un territorio. Al centro dell’intervento c’è il fuoco come elemento simbolico e basico del festival: il fuoco è all’origine della cucina, della città di Foggia ed è la prima fonte di luce artificiale. Il fuoco come focolare attorno al quale mangiare e stare assieme, viaggiando con i racconti e le proprie storie.

FFF è un racconto storico mediante la luce, dove la narrazione viene vissuta attraverso le sensazioni che sprigiona il lightscape e attraverso la lettura di parole sui palazzi antichi che pongono profonde riflessioni sulle tradizioni, sui legami, sull’attualità e sulla felicità.

*Sul far della sera il riverbero *

*del fuoco si diffonde nelle vie, caldo e profondo e infonde al cuore

l’antica scintilla che accende e divampa.*

*La sua luce ravviva le *

*antiche strade e ci nutre *

*l’anima come l’abbraccio *

*di una madre. *

*Fiamme generatrici che *

*ci raccontano la storia *

*millenaria da dove tutto *

*ebbe inizio.*

Libando. Dal 20 al 22 aprile 2018. Foggia. Puglia.

*#FFFrb #libando18* *#cucinamadre*

*www.libando.com*

*Romano Baratta Lighting Studio* light art & lighting design

Among the best 40 lighting designers in the world