Foggia, in fiamme capannone e mezzi in via Sprecacenere

Di:

Foggia, 18 aprile 2018. Incendio nella scorsa notte in Via Sprecacenere a Foggia: in fiamme all’interno di un capannone alcuni mezzi di lavoro.

Sul posto i Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia.

Indagini in corso degli agenti della Squadra Mobile.

Fotogallery Enzo Maizzi