http://www.poliziadistato.it/articolo/1658d29c050c9c2823887219/ - Controlli (archivio)

Di:



Foggia. Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei comportamenti di guida illeciti, posti in essere dagli utenti in ambito autostradale, aventi lo scopo di tutelare la sicurezza della circolazione stradale, gli Agenti della Polizia di Stato della Sottosezione Polizia Autostradale di Foggia, sulla tratta Foggia- Poggio Imperiale, hanno proceduto al controllo di un complesso veicolare composto dal trattore e dal semirimorchio. Dall’esame documentale e tecnico, gli agenti hanno riscontrato che il conducente del convoglio risultava essere in un periodo di riposo, nonostante fosse regolarmente alla guida del veicolo. Tale anomalia, risultante dalle stampe ottenute del tachigrafo digitale installato a bordo del mezzo (c.d. scatola nera) era dovuta ad una dolosa manomissione del predetto strumento, ottenuta mediante applicazione di un cablaggio, anche questo elettronico, composto da un interruttore on/off, costruito artigianalmente posto vicino al volante, ed una centralina, collocata nella parte posteriore del quadrante contachilometri, avente funzione di falsificare le registrazioni all’attività lavorativa del conducente. Per l’illecita installazione, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’apparecchiatura, nonché alla denuncia del conducente, art. 437 Codice Penale. Inoltre è stata comminata la sanzione di euro 1.698.00 euro, decurtazione di dieci punti dalla patente, ed il ritiro della stessa, per il successivo provvedimento di sospensione. Redazione StatoQuotidiano.it Foggia. Manomette tachigrafo, ritirata patente ad autotrasportatore ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.