Giunta Regione, Gatta “Si proceda alla nomina degli assessori”

“Emiliano deve restituire ai cittadini un’istituzione in grado di affrontarne i problemi. Se non vuole farlo, ne tragga le doverose conclusioni e si assuma le sue responsabilità”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta. “Mai abbiamo assistito -aggiunge- ad una legislatura come questa, in cui nulla si muove e nulla si costruisce per onorare il mandato ricevuto. Il presidente Emiliano continua a trattenere deleghe strategiche per la Regione: dalla sanità allo sviluppo economico. Nel frattempo, la sua Giunta resta monca ed incapace di incidere nelle, ormai incancrenite, dinamiche socio-economiche della nostra amata Regione. Da mesi la maggioranza di centrosinistra è in piena paralisi ed Emiliano, che sembra attento solo alle strategie politiche e non anche all’azione amministrativa, latita anche nell’impegno a ricucire i rapporti con i suoi. Il risultato è un progressivo declino della Puglia e l’acuirsi di tutti i suoi problemi. E dice bene il presidente Loizzo, quando invita il Governatore a procedere subito al rimasto di Giunta per ripartire, dimostrando uno scatto -seppur tardivo- di dignità. La verità sacrosanta -conclude Gatta- è che non si può più continuare così e qualcuno ha il dovere di rendere conto ai cittadini di ciò che avrebbe dovuto realizzare ed è rimasto, invece, solo un annuncio elettorale”.