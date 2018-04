Strada statale 89 Manfredonia-Foggia (archivio)

Foggia/Manfredonia, 18 aprile 2018. Scontro tra due autovetture sulla Strada Statale 89 Foggia – Manfredonia. I fatti sono avvenuti verso le ore 19, all’uscita di un distributore di carburanti, nei pressi della zona industriale ex DI46. Sul posto una pattuglia della Polistra Stradale di Vieste. Disagi per la circolazione stradale. Fortunatamente ci sarebbero soltanto feriti lievi, 6, relativi ai presenti nei mezzi coinvolti nel sinistro. Redazione StatoQuotidiano.it Incidente sulla SS89 Foggia – Manfredonia, 6 feriti lievi ultima modifica: da

