“Landella bis? Nulla è escluso” (foto)

Foggia, 18 aprile 2018. ”Landella bis? Nulla è escluso”. Così il sindaco di Foggia Franco Landella, nel corso dell’odierna conferenza convocata dal primo cittadino all’esito del rientro delle proprie dimissioni.

Il sindaco ha attaccato quanti per gli equilibri a Palazzo di Città si sono ‘prenotati‘ per ruoli o incarichi “Poi dicono che non è una questione di scelte“.

La conferenza stampa convocata da Landella era stata contestata ieri dal consigliere comunale Mainiero: “L’ennesima mortificazione delle Istituzioni”, aveva detto il Capogruppo di Fratelli d’Italia, che aveva evidenziato come “il sindaco è fuggito ed è tornato in Aula senza nessun rispetto per il Consiglio Comunale che è, e resta il “luogo” in cui un Sindaco deve parlare.”

