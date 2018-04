Lavoratori Manfredonia Vetro “Festeggeremo dopo l’accordo. Reintegrare tutte le 192 unità”

Di:

Dichiarazioni su facebook del sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, relative alla Sangalli Vetro Manfredonia: precisazioni a StatoQuotidiano dei lavoratori del “Presidio della Manfredonia Vetro“:

”Il presidio della Manfredonia Vetro vuole lanciare 3 messaggi importanti, all’esito di quanto emerso nelle ultime ore:

1 – avremo modo di festeggiare solo nel momento in cui sarà siglato l’accordo presso il Mise e il Ministero del lavoro con il reintegro di tutti i lavoratori in forza nelle 3 aziende, vale a dire nell’intero sito produttivo, 192 unità all’11 dicembre 2014.

2 – continueremo a vigilare sull’integrità del sito produttivo fino a quando la società destinata ad aggiudicarsi la proprietà dell’intero sito, in località ex Enichem, ci presenterà un piano industriale con un cronoprogramma dettagliato del rifacimento del forno industriale

3 – al momento è stata effettuata un’aggiudicazione provvisoria alla Sisecam group e si avranno ulteriori 15 giorni affinchè altri concorrenti (fondo Elliot) potrebbero fare un ulteriore rilancio o ricorsi all’assegnazione odierna. Non vogliamo fare la fine dell’Om Carrelli”.

Il presidio della Manfredonia Vetro