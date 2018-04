Manfredonia – Monte, 3 arresti dei Carabinieri

Controlli Carabinieri Comando Compagnia di Manfredonia (ph SQ)

Foggia. Sono 3 le misure di custodia cautelare eseguite stamani dai Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia, nell'ambito di un'operazione di controllo del territorio. I dettagli sull'operazione saranno resi noti stamani nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà nella sede del Comando provinciale dei militari dell'Arma a Foggia.

