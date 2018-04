https://laetitiatassinari.files.wordpress.com/ Immagine d'archivio.

Urbino, martedì 17 aprile 2018. Un 23enne di San Severo è stato arrestato dai carabinieri di Urbino con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di uno studente accusato di spacciare droga alle Serpentine. Come riporta “Il Resto del Carlino“, “è stato il giovane, in preda alla droga a chiamare il 112”. “La pattuglia di Fermignano, arrivata alle Serpentine, ha chiamato anche il 118 per far calmare il ragazzo”. “Lunedì è stato convalidato l’arresto” e ora il giovane si trova agli arresti domiciliari, in provincia di Foggia, in attesa del processo. In preda alla droga chiama i CC: arrestato 23enne di San Severo ultima modifica: da

