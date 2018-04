Immagine in allegato al testo

Di:



Venerdì 27 aprile, al mattino nell’Aula Monsignor Ruotolo dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza e nel pomeriggio nell’Unità di Radiologia, si svolgerà il convegno “Refertiamo la risonanza magnetica biparametrica ad alto campo della prostata”. Si tratta di un corso rivolto a medici radiologi e urologi per offrire una formazione altamente specializzata nel campo della diagnostica per immagini della ghiandola prostatica. Tra gli altri argomenti, si discuterà di: punto di vista dell’urologo, implicazioni anatomocliniche, tecnica di esame, interpretazione del segnale, semeiotica e refertazione. Nel pomeriggio, nella sezione Risonanza Magnetica dell’Unità di Radiologia, si svolgerà la parte pratica del corso con esercitazioni pratiche e verifica di approfondimento, che consisterà nella refertazione di un esame di risonanza magnetica alla prostata. Per iscrizioni cerca l’evento formativo 3.889 nella sezione “Offerta formativa” del portale myecmweb.it. Refertazione della risonanza magnetica biparametrica alla prostata ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.