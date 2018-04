Protocollo d'intesa - RPC

Di:



Ancora un concreto passo in avanti per rendere operativo il Reparto Prevenzione Crimine nella città di San Severo. Ieri mattina il Sindaco di San Severo, avv. Francesco Miglio, ha firmato il protocollo d’intesa con cui è stato sancito ufficialmente il trasferimento dell’immobile di Via Guareschi, che sino a pochi mesi fa ha ospitato l’Ufficio Tributi, al Ministero dell’Interno. Al sobrio, ma importante momento ufficiale, sottoscritto anche dal Comandante del Reparto Prevenzione Crimine dott.ssa Daniela Di Fonzo, dal dott. Angelo Trotta per la Prefettura di Foggia, e dai funzionari del Ministero dell’Interno, erano presenti pure gli Assessori Municipali ing. Luigi Montorio, rag. Michele Del Sordo e dr. Raffaele Fanelli, il Consigliere Comunale Sandra Cafora.

I lavori per rendere perfettamente funzionale l’immobile alla nuova importante destinazione operativa si concluderanno nei prossimi giorni. “Ieri abbiamo tagliato un altro traguardo fondamentale nella strada verso una maggiore legalità nel nostro territorio – dichiara il Sindaco Miglio -, l’intero immobile di Via Guareschi è stato trasferito al Ministero che sta ultimando i lavori che permetteranno il pieno utilizzo da parte del Reperto Prevenzione Crimine da noi fortemente voluto. Ribadiamo ancora una volta la nostra totale soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo strategico per tutta la comunità cittadina e provinciale”. Reparto Prevenzione Crimine: Miglio sottoscrive il protocollo d’intesa ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.